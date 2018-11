Vittoria larga per AndrosBasket Palermo: le ragazze siciliane in trasferta, si impongono per 44 – 86 su Medoc Forlì. Le emiliane, una delle formazioni più giovani del campionato, sono ultime in classifica.

Per coach Coppa può esserci la soddisfazione di aver riscattato la sconfitta interna della scorsa settimana. La partita, come evidenziato dal risultato, non è mai stata in discussione. L’unica nota stonata per Andros è l’infortunio, il secondo, per Cutrupi.

In uno scontro di gioco, un urto alla mano l’ha costretta alla panchina. La dea bendata della fortuna non sta accompagnando per niente la cestista, che aveva già avuto una distorsione alla caviglia. Mattatrice del match la solita Vandenberg, autrice di 13 punti.

Arriva, dunque, la quinta vittoria stagionale su sei partite. Assolutamente un buon inizio per le palermitane, che adesso attendono Faenza per quello che si prospetta un incontro molto importante.