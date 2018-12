La società di Basket palermitana ha comunicato di aderire all’iniziativa benefica Teddy Bear Toss in occasione del match contro Progresso Matteiplast Bologna. Il tutto nasce in America precisamente sui campi da hockey e successivamente anche altri sport come appunto il basket hanno aderito.

L’iniziativa consiste nel gettare in campo dei peluche che verranno successivamente consegnati ad un ospedale pediatrico, che per l’occasione sarà il G. Di Cristina di Palermo. Le regole sono molto semplici: 1) I peluche da lanciare non dovranno contenere parti dure e/o in plastica. 2) I peluche andranno lanciati al primo canestro su azione di una qualunque delle squadre in campo, non valgono i tiri liberi. 3) Non c’è un numero limite ai peluche da portare. Più sono meglio è!

Inoltre la società comunica che sempre in occasione della partita contro Bologna all’intervallo si terrà un sorteggio premi che sarà offerto da Planeta Vini e InSicilia.com.