Il dottor Angelo Giglio, medico sportivo palermitano, è stato nominato Garante regionale della persona anziana con decreto assessoriale n. 12 del 19 febbraio 2026, firmato dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, nella qualità di assessore ad interim della Famiglia, Politiche sociali e Lavoro

La figura, prevista dalla legge regionale n. 34/2021, opererà in autonomia con compiti di tutela dei diritti degli anziani, vigilanza sull’applicazione delle norme e segnalazione di eventuali violazioni

In Sicilia gli over 65 sono circa il 25% della popolazione, pari a quasi 1,2 milioni di persone, dato in crescita.

Tra le funzioni del Garante: monitoraggio dei servizi socio-sanitari, promozione di iniziative informative e proposte di intervento a favore della qualità della vita degli anziani

La Sicilia è tra le prime regioni italiane, insieme alla Lombardia, ad aver istituito la figura del Garante degli anziani.



