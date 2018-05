Corteo e manifestazione per le vie di Brancaccio

Le scuole di Brancaccio ricordano padre Pino Puglisi nel giorno della sua beatificazione avvenuta al Foro Italico il 25 maggio del 2013.

L’Istituto Comprensivo intitolato al prete ucciso dalla mafia il 15 settembre 1993, ha organizzato la manifestazione “Dalla scuola ai luoghi della vita e della memoria di padre Pino Puglisi”.

Per l’evento sono state coinvolte le scuole di ogni ordine e grado di Brancaccio

Una delegazione di alunni, ha preso parte al corteo che dalla sede dell’Istituto organizzatore, in via Panzera 28, lungo un percorso che toccherà le strade e i luoghi del quartiere dove il beato ha operato, fino a giungere in piazza Anita Garibaldi, davanti alla casa dove Don Pino ha vissuto ed è stato barbaramente ucciso dalla mafia.

Nella piazza Anita Garibaldi altri alunni delle scuole partecipanti, dopo l’arrivo del corteo, metteranno in scena brevi rappresentazioni.

Scuole coinvolte: ICS Puglisi, DD Orestano, ICS Maredolce, ICS Ficarazzi, ICS Mattarella, DD Salgari, DD Maneri, SM Don Milani, SM Franchetti, ICS Di Vittorio, ICS Sperone Pertini, ICS Scelsa, ITI Volta, Liceo Danilo Dolci, Liceo Basile, Educandato Maria Adelaide.

Percorso del corteo: via Panzera, via Giafar, piazza dei Signori, via Conte Federico, via Brancaccio, rotonda Norman Zarcone, via San Giovanni di Dio, via Amedeo D’Aosta, via Stefano Canzio, Piazzale Anita Garibaldi.