L’Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune di Palermo ha emesso un’ordinanza di limitazione al traffico veicolare e pedonale in varie vie e piazze cittadine per consentire lo svolgimento della manifestazione in occasione dell’anniversario XXXII della strage di Capaci, il 23 maggio.

Il provvedimento

Il provvedimento ordina dalle ore 08.00 alle ore 18.30 del 23 maggio 2024, e fino a cessata esigenza, così come rappresentato nella planimetria allegata all’ordinanza via Notarbartolo, tratto compreso tra la via Giacomo Leopardi e la via F.sco Lo Jacono: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati, dalle ore 14.00 alle ore 18.30 del 23 maggio 2024 e fino a cessata esigenza: chiusura al transito veicolare intero tratto.

Dal giorno 20 maggio al 24 maggio 2024, così come rappresentato nella planimetria allegata all’ordinanza via Carmelo Pardi, intero tratto; via Filippo Pardi, intero tratto: chiusura al transito veicolare, con istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati;n via Della Pace, lato destro del tratto compreso tra la via Filippo Pardi e al via Dello Spasimo: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, a eccezione dei mezzi utilizzati per le riprese.

Il 23 maggio a Palermo

“Il 23 maggio è la giornata della memoria laica: La concomitanza del concorso dei dirigenti scolastici con l’anniversario della strage di Capaci dimostra una disattenzione del ministero dell’Istruzione e del Merito, fino a poco tempo fa protagonista delle stesse manifestazioni, clamorosa. Il rischio che corriamo è che la lotta alla mafia torni ad essere un fatto esclusivamente siciliano. O prendiamo coscienza che la mafia è un fatto nazionale e internazionale o non saremo pronti al contrasto. Ma tutto ciò forse al ministero non lo sanno”. Lo ha detto Antonello Cracolici, presidente della commissione Antimafia all’Ars.

La rabbia dei sindacati e presidi

Ieri i segretari generali Flc Cgil Palermo e Flc Cgil Sicilia Fabio Cirino e Adriano Rizza e il segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo, sono intervenuti sulla vicenda. In quella data, peraltro, parteciperanno al corteo popolare per un’antimafia sociale e intersezionale, che si muoverà alle 15 dalla facoltà di Giurisprudenza, assieme alla segretaria generale della Flc Cgil nazionale Gianna Fracassi, che ha scelto di venire a Palermo per le manifestazioni.

Queste le loro parole: “Siamo increduli per la mancanza di attenzione da parte del ministero nella scelta, per il concorso a preside, di una data così importante per la memoria del Paese e per la quale prima lo stesso ministero organizzava le navi della legalità. Sembra che non ci sia più la stessa attenzione, che si stia perdendo la voglia. La memoria va coltivata e diffusa e ha bisogno soprattutto delle giovani generazioni, del mondo della scuola e della conoscenza. Auspichiamo in un ripensamento e chiediamo che venga almeno consentito a quei dirigenti scolastici chiamati a far parte delle commissioni, che volessero partecipare alla manifestazione, di poter essere sostituiti”.

