Anniversario strage Borsellino, la Premier Giorgia Meloni in città per tutta la giornata

Manlio Viola di

18/07/2023

Arriverà di buon’ora domani a Palermo la Premier Giorgia Meloni per partecipare, come lei stessa ha annunciato, alla commemorazione di Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta uccisi 31 anni fa con l’autobomba di via D’Amelio.

Il Presidente del Consiglio non si limiterà alla presenza alla fiaccolata serale organizzata, come sempre, dal suo partito. La sua sarà una presenza istituzionale anche se non è ancora certo se, fra i mille appuntamenti, si recherà anche al minuto di silenzio proprio in via d’Amelio. A sconsigliare questo passaggio è il sistema di sicurezza che teme un contatto con la contro manifestazione che punterà sempre su via D’Amelio.

In via D’Amelio, poi, è annunciata, nel pomeriggio, la presenza, invece, della segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein che, con il segretario regionale Anthony Barbagallo, arriverà intorno alle 16:30 per ricordare le vittime dell’autobomba mafiosa che il 19 luglio 1992 alle 16.58 uccise il giudice Paolo Borsellino e gli genti di scorta della polizia di stato Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

La Premier alla Caserma Lungaro

Certamente Giorgia Meloni sarà alla caserma Lungaro di Palermo alle 8.45 per la deposizione di una corona di fiori davanti alla lapide in ricordo dei poliziotti delle scorte morti nel 1992. Per quella manifestazione la conferma della presenza della Presidente del Consiglio arriva direttamente dalla Questura. Oltre la Meloni ci sarà il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il Capo della Polizia Vittorio Pisani oltre le più alte Autorità e i familiari delle Vittime.

Le visite private

Nel programma sono previste anche visite private. Fra queste la Meloni dovrebbe rendere omaggio anche ai giudici Paolo Borsellino e Giovanni Falcone nei luoghi dove sono sepolti, il cimitero di Santa Maria di Gesù e la chiesa di San Domenico.

A seguire presiederà un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in prefettura, per fare il punto sulla lotta alla mafia. Un incontro a porte chiuse nel quale si confronterà con il prefetto di Palermo Maria Teresa Cucinotta, con il procuratore Maurizio de Lucia e con i vertici delle forze dell’ordine.

La messa in suffragio

Difficilmente il Presidente del Consiglio arriverà alla messa in suffragio prevista alle 11. Alla celebrazione presenzierà, invece, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifan

La messa in suffragio si terrà nella chiesa Santa Maria della Pietà, in piazzetta della Pietà alla Kalsa e sarà celebrata dall’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice.