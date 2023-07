“Mai mancata a via D’Amelio, non mancherò neanche quest’anno”. Così la premier Giorgia Meloni nel corso del punto stampa al termine del viaggio sul nuovo Frecciarossa Roma-Pompei assicura che sarà presente alle celebrazioni in ricordo di Paolo Borsellino e dei cinque agenti.

La manifestazione

Palermo si appresta a ricordare la memoria di Paolo Borsellino e dei cinque agenti della scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Cosina e Claudio Troina, rimasti uccisi nell’attentato del 19 luglio 1992, poi ribattezzato ‘strage di via D’Amelio‘.

A tal proposito, l’Ufficio Mobilità del Comune ha predisposto un’ordinanza per disciplinare le regole di viabilità necessarie a consentire “lo svolgimento della cerimonia commemorativa” e “a predisposizione di oculati servizi di sicurezza, ordine pubblico, vigilanza finalizzati a garantire il tranquillo svolgimento della cerimonia che si terrà dal 15 al 19 luglio in alcune strade e piazze della città”. Data, quella del 19 luglio, in cui è stato annunciato un contro-corteo organizzato da una trentina di associazioni e realtà civiche di Palermo. Le stesse che, lo scorso 23 maggio, hanno dato vita alla manifestazione che si è conclusa in via Notarbartolo.

Divieti e chiusure per commemorare la strage di via D’Amelio

Secondo quanto previsto dall’ordinanza 977 del 10 luglio 2023, sottoscritta dal Capo Area Sergio Maneri, viene istituito il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati dalle ore 00:00 del 15 luglio fino alle 24:00 del 19 luglio nell’intera via della Vetriera , via dello Spasimo, via Francesco Riso, piazzetta della Pietà e in via Torremuzza, nel tratto compreso tra via Alloro e via N. Gervasi; dalle 13:00 del 17 luglio fino alle 07:00 del 20 luglio in via D’Amelio e via Autonomia Siciliana; dalle ore 07:00 del 17 luglio fino alle 07:00 del 18 luglio in via Terrasanta, nel tratto compreso fra via Angelini e via Randazzo, via Paolo Gilli; dalle ore 00:00 alle ore 24:00 del 19 luglio, in via Agostino Catalano, 40 metri prima e dopo l’ingresso della caserma “Pietro Lungaro”, nell’intero tratto di largo Claudio Traina nonchè in via Emanuela Loi, per 20 metri, dall’incrocio con via A. Catalano. Inoltre, sarà predisposta la chiusura temporanea del traffico lungo gli itinerari interessati dal passaggio dei cortei.

Annunciato contro-corteo

Il plurale non è maiestatis ma è d’obbligo visto che una trentina di associazioni, sindacati e comitati civici (già coinvolti nelle manifestazioni dello scorso 23 maggio), hanno annunciato l’organizzazione di un controcorteo, previsto per il 19 luglio e che si snoderà dall’albero Falcone verso via D’Amelio. “Il Coordinamento 19 luglio ha organizzato il corteo di resistenza popolare “Basta Stato Mafia” – si legge in una nota -, per un’antimafia intersezionale e sociale, assieme a diverse associazioni e ai movimenti che hanno aderito all’iniziativa. Il corteo partirà il 19 luglio alle ore 15 dall’albero Falcone, in via Notarbartolo, e raggiungerà la via D’Amelio, fermandosi in alcune tappe durante il percorso. I particolari dell’iniziativa saranno resi noti alla conferenza stampa di presentazione del coordinamento 19 luglio che si terrà in data 17 luglio, ore 10.30, in via D’Amelio, nei pressi dell’Ulivo della memoria”.

