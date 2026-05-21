“Come nel 2012, chiediamo venga istituita nuovamente la Commissione speciale contro le mafie, il crimine organizzato e contro il riciclaggio, perché ricordare la strage di Capaci oggi richiama a responsabilità concrete, non è esercizio retorico”. Lo ha dichiarato l’eurodeputato di Fratelli d’Italia, Ruggero Razza, durante la seduta plenaria in corso al Parlamento europeo di Strasburgo in merito all’imminente 34esimo anniversario della strage di Capaci (23 maggio 1992).

L’intervento di Razza in Plenaria

“Mi riferisco alla regola 202. Signor presidente, colleghi. Il prossimo 23 di maggio, fra due giorni, ricorrerà l’anniversario della strage di Capaci. Fu il giorno in cui la mafia ha inflitto un durissimo colpo all’Italia e alle democrazie, assassinando Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo”

Una stagione di violenza proseguita con Borsellino

“Da quella violenza culminata nella uccisione del giudice Paolo Borsellino è nata una ribellione civile. Giovanni Falcone aveva individuato nella cooperazione internazionale, anche in sede europea, l’unico modo per intraprendere una concreta azione globale contro le organizzazioni criminali. Perché le mafie non conoscono confini, trafficano denaro, armi, infiltrano l’economia e minacciano la libertà”.

Necessario rafforzare l’attività di contrasto alla corruzione

“A due giorni dall’anniversario della strage di Capaci chiediamo al Parlamento europeo di rafforzare l’attività di contrasto alla corruzione e di istituire nuova come nel 2012 la commissione speciale contro le mafie, contro il crimine organizzato, contro il riciclaggio, perché ricordare capaci non è un esercizio retorico, ma chiama responsabilità concrete”.