Lo scontro in corso fra Autonomisti e Lega approda ad un livello superiore ed interseca l’anomalia Serradifalco, la vicenda del sindaco eletto per un terzo mandato forzando la legge regionale ma poggiando le proprie azioni sulla norma nazionale e su una sentenza della Corte Costituzionale che , però, non riguarda la Sicilia.

L’attacco degli autonomisti

Il Movimento per l’Autonomia, adesso, esprime profonda preoccupazione per la vicenda che sta interessando il Comune di Serradifalco e, con essa, la tenuta complessiva della legalità nell’ordinamento degli enti locali siciliani.

La vicenda

Il Sindaco di Serradifalco, eletto per un terzo mandato consecutivo in palese violazione dell’art. 3, comma 3, della legge regionale n. 7 del 1992 — che per i comuni sopra i 5.000 abitanti consente una sola rielezione immediata — ha consapevolmente forzato la norma vigente, sostituendo la dichiarazione rituale di candidatura con una dichiarazione di segno opposto, fondata su un’interpretazione estensiva della sentenza n. 16/2026 della Corte Costituzionale che nessun giudice ha mai riferito alla disciplina siciliana.

La diffida dopo l’elezioni e l’atto di rimozione

“L’Assessorato regionale delle Autonomie locali, ha già formalizzato la proposta di rimozione che va firmata senza esitazione. Lo impone, anzitutto, il rispetto del Parlamento siciliano. L’Assemblea Regionale Siciliana ha ripetutamente e consapevolmente respinto ogni proposta di modifica dell’art. 3 della L.R. n. 7/1992 volta a introdurre il terzo mandato consecutivo. Non si può consentire che un singolo amministratore, per quanto sorretto dal consenso elettorale, realizzi per via di fatto ciò che il legislatore regionale ha più volte negato per via di diritto” scrivono gli autonomisti in una nota.

“La sovranità dell’Assemblea legislativa siciliana in materia di ordinamento degli enti locali non può essere svuotata da atti unilaterali di disobbedienza civile, per quanto dichiarati. Lo impone, inoltre, il rispetto dei tanti sindaci siciliani che nella passata tornata elettorale hanno osservato la legge. Sono decine gli amministratori che, giunti al termine del secondo mandato consecutivo, hanno rispettato il limite dei due mandati previsto dalla norma regionale, rinunciando a ricandidarsi. A ciascuno di loro e ai cittadini che ne hanno legittimamente raccolto l’eredità, si deve la garanzia che la legge sia uguale per tutti”.

Sindaco in carico nonostante la violazione

“Consentire a un sindaco di rimanere in carica in aperta violazione della disciplina sui limiti di mandato sarebbe una ‘grave ingiustizia’ e significherebbe infliggere un’umiliazione a chi quella disciplina l’ha rispettata, pagando anche un prezzo politico e personale”.

Il rischio caos a maggio prossimo

“Vi è, infine, una ragione di sistema: Nel maggio 2027 saranno numerosissimi i sindaci siciliani dei comuni con meno di 5.000 abitanti che concluderanno il secondo mandato consecutivo. Se oggi si tollerasse la permanenza in carica di un sindaco eletto in violazione del divieto di terzo mandato, si creerebbe un precedente dirompente: l’anno prossimo ogni amministratore in scadenza potrebbe invocare lo stesso argomento — la pretesa abrogazione della norma regionale per effetto della sentenza n. 16/2026 — e ripresentarsi per un terzo mandato, generando una giungla istituzionale in cui ciascuno decide per sé quale legge applicare, con un contenzioso elettorale destinato a paralizzare decine di comuni”.

“La posta in gioco, dunque, non è solo la sorte del Sindaco di Serradifalco. È la tenuta dell’ordinamento regionale, il rispetto della potestà legislativa dell’ARS e l’uguaglianza dei cittadini e degli amministratori di fronte alla legge”.

Fare rispettare la norma, l’invito alle dimissioni

“Il Movimento per l’Autonomia, la politica, gli amministratori, i cittadini confidano che si voglia riaffermare il principio per cui in Sicilia la legge regionale vigente si osserva, non si interpreta creativamente. Naturalmente il buon senso e il rispetto delle istituzioni, prima dell’intervento del Presidente della Regione, dovrebbero prevalere inducendo alle dimissioni il Sindaco di Serradifalco.” dicono concludendo la loro nota i componenti del coordinamento regionale del Mpa