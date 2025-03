Avviate le ricerche per Angela Spataro

“L’ultima volta che è stata vista, indossava una tuta grigia, un giubbotto nero e un paio di scarpe bianche. Non fa ritorno a casa da 4 giorni”. E’ l’appello disperato di Rosario Gnoffo figlio di Angela Spataro, la 71enne scomparsa da giorni senza lasciare tracce. Dopo ore di ricerche senza esito, la famiglia, ormai esausta e profondamente preoccupata, chiede aiuto a chiunque possa fornire informazioni utili per ritrovarla.

L’appello dei familiari

Angela Spataro, 71 anni, soffre di demenza e si è allontanata senza documenti né telefono, rendendo ancora più difficile rintracciarla. Era solita frequentare la zona dell’ospedale Buccheri La Ferla, in via Messina Marine, e spesso si spostava nei pressi delle fermate ferroviarie che portano al Forum di Palermo.

L’ultima volta che è stata vista, indossava una tuta grigia, un giubbotto nero, un paio di scarpe bianche e una felpa grigia con cappuccio colorato. La famiglia teme per la sua sicurezza e invita chiunque abbia informazioni a mettersi in contatto.

Diverse segnalazioni su Facebook

Sui social circolano diversi post in cui amici, parenti e conoscenti condividono l’appello per ritrovare Angela Spataro. Molte persone stanno diffondendo le sue generalità e le ultime informazioni disponibili nella speranza che qualcuno possa riconoscerla e segnalare la sua posizione. La famiglia, sempre più in ansia, continua le ricerche senza sosta, temendo per la salute della donna, che soffre di demenza e potrebbe trovarsi in difficoltà. Ogni segnalazione può essere preziosa, e i familiari invitano chiunque abbia informazioni a contattarli immediatamente per poterla riportare a casa sana e salva.

Diverse sparizioni in città, storie a lieto fine

Non è la prima volta che in città scompaiono giovani e adulti. Nel 2024 era scomparsa Jessica Lo Cascio poi ritrovata dopo alcuni giorni. La polizia l’ha avvicinata in via del Granatiere e la donna era in stato confusionale. È stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia per accertamenti. I familiari, nei giorni scorsi, non riuscendo a comunicare con lei, avevano allertato le forze dell’ordine e pubblicato appelli via social. Non è stato chiarito il motivo per il quale Jessica, mamma di due bambini, si fosse allontanata facendo perdere le tracce. Di certo c’è solo che era stata sfrattata da casa.