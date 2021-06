Succede a Giovanni Immordino

Antonello Armetta è stato eletto presidente dell’ordine degli avvocati di Palermo. La nomina dell’avvocato Armetta, già segretario dell’ordine palermitano, fa seguito alle dimissioni del presidente Giovanni Immordino.

Nel corso della seduta, l’avvocato Giovanni Immordino ha ringraziato il consiglio dell’ordine di Palermo per il lavoro svolto durante la sua presidenza. L’avvocato Dario Greco è stato eletto nuovo Segretario.

Il consiglio ha altresì disposto l’integrazione dell’avvocato Rosario Calì quale nuovo consigliere dell’ordine. “Sono onorato dell’incarico che il consiglio dell’ordine di Palermo ha deciso di conferirmi, consapevole delle difficoltà delle sfide che ci attendono- ha detto Armetta –

L’attenzione alle fasce più deboli dell’avvocatura, l’incentivazione dei servizi che il consiglio deve mettere a disposizione dei colleghi, la predisposizione di interventi in favore delle mamme avvocato saranno alcuni dei capisaldi cui, insieme al consiglio, intendo dedicare l’attenzione della nostra Istituzione. Ringrazio il presidente Immordino per tutto quanto fatto in favore del consiglio e dell’avvocatura, nella consapevolezza che abbiamo innanzi a noi sfide di decisiva importanza per il futuro dei nostri colleghi”.

“Esprimo grande soddisfazione per l’elezione di Antonello Armetta a presidente dell’Ordine degli avvocati di Palermo – dichiara l’avvocato Francesco Leone, presidente di Agius, Associazione giuristi siciliani, di cui Armetta è vicepresidente.

È per tutti noi motivo di orgoglio, soprattutto perché siamo fermamente convinti che l’avv. Armetta saprà interpretare al meglio le esigenze di una categoria piegata dalla crisi causata dall’emergenza Covid.

Si tratta del più giovane presidente della storia dell’ordine palermitano ed è sicuramente tra i presidenti più giovani di tutti gli ordini italiani .Proprio per questo – conclude Francesco Leone – riteniamo che possa farsi promotore del cambiamento e favorire l’innovazione che l’intera avvocatura auspica da anni.

Ringraziamo il presidente dimissionario Immordino per il lavoro fin qui svolto e i consiglieri in carica per averlo indicato. Ad Armetta va il nostro più grande augurio per il nuovo incarico”.