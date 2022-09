A Talk Sicilia si parla del fine pandemia

A Talk Sicilia, il primario di malattie infettive del Policlinico di Palermo Antonio Cascio fa il punto sulla pandemia Covid 19. Anche le organizzazioni internazionali iniziano timidamente a parlare di fine della crisi. Come stanno veramente le cose? “C’è tanto ottimismo – dice il primario – ed è giustificato dal fatto che i ricoveri sono sempre di meno. Ci sono solo di persone che vengono riscontrate occasionalmente positive perché magari vengono in ospedale per un trauma o per fare un esame, allora si sottopongono al test e risultano positive”.

Covid, stragrande maggioranza gente è immunizzata

“C’è una sorta di immunizzazione della popolazione – continua Cascio – che è stata raggiunta grazie al vaccino e alle infezioni naturali. Si può dire che la stragrande maggioranza è adeguatamente protetta. Le varianti che stanno circolando sono di fatto meno patogene rispetto a quelle che circolavano prima. Quindi fra persone vaccinate, tra varianti più buone, non abbiamo più casi che necessitano di un ricovero”.

Necessaria attenzione per le categorie fragili

Ma non è un liberi tutti. Per rispetto verso i fragili. “Bisogna essere prudenti, ci sono tante persone fragili, persone che hanno neoplasie o sono depresse dal punto di vista immunitario. Queste categorie possono continuare ad avere delle conseguenze anche importanti”.