Ancora due giovani morti a Palermo. Gli ultimi morti sono Antonio Mazzola aveva 27 anni, un futuro davanti e tante passioni che, come tutti, amava condividere sui social.

Lavorava nella ristorazione come sommelier professionista in un noto ristorante del centro storico di Palermo e a San Nicola l’Arena, ma la sua vita non era solo lavoro: amava viaggiare, scoprire nuovi luoghi e coltivava una grande passione per i motori. Sui suoi profili raccontava queste esperienze attraverso scatti e parole semplici, frammenti di quotidianità.

Proprio lì restano gli auguri di compleanno degli amici, che ieri, lunedì 1 settembre, avevano festeggiato con lui i 27 anni, condividendo foto e messaggi pieni d’affetto. Poi il tragico incidente sotto il ponte di via Belgio nel quale ha perso la vita anche Domenico Schiavo, 24 anni.

Il giovane lavorava in una agenzia di scommesse allo Sperone: i due ragazzi sono le ultime vittime delle strade di Palermo.