Antonio Tancredi Cadili, il giovane talento palermitano noto per le sue capacità di puparo e attore, sarà ospite a Caltavuturo sabato 27 luglio per la proiezione del film “Il teorema della felicità”, di cui è protagonista. Il film, diretto da Luca Fortino, sarà proiettato all’anfiteatro comunale “Paolo Borsellino” alle ore 21.30.

La serata si inserisce nel programma dell’estate caltavuturese, una serie di eventi organizzati dall’amministrazione comunale per animare le serate estive del paese situato nel cuore delle Madonie. La presenza di Antonio Tancredi Cadili aggiunge un tocco di prestigio alla manifestazione, data la sua crescente popolarità e il suo legame affettivo con la comunità. “Torno a Caltavuturo con molto piacere,” ha dichiarato Cadili. “Sono peraltro ‘cittadino onorario’ di questo paese nel cuore delle Madonie, riconoscimento questo che mi è stato conferito a marzo dell’anno scorso dal sindaco Salvatore Di Carlo.” Questo titolo testimonia l’affetto e l’ammirazione che la comunità nutre per il giovane artista, il cui talento ha varcato i confini locali per farsi apprezzare a livello nazionale e internazionale.

“Il teorema della felicità” è una pellicola che esplora temi profondi con sensibilità e introspezione, offrendo una performance magistrale del giovane attore che conferma il suo talento e la sua capacità di emozionare il pubblico. La serata rappresenta un’occasione per i cittadini di Caltavuturo e i visitatori di incontrare da vicino l’attore e scoprire le sue riflessioni sul film e la sua carriera.

L’amministrazione comunale invita tutti a partecipare numerosi per celebrare insieme questo momento di cultura e spettacolo, unendo il piacere del cinema alla bellezza delle tradizioni locali.

Like this: Like Loading...