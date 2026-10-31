Come è organizzato il nuovo club

Anytime Fitness apre il suo secondo club a Palermo, in via Antonio Pacinotti 35. La struttura occupa 1.173 metri quadrati, potrà accogliere oltre 1.400 iscritti e resterà accessibile 24 ore su 24, sette giorni su sette, 365 giorni l’anno. La nuova sede si aggiunge a quella di via Roma, nel centro storico, inaugurata nel 2024.

I franchisee che hanno portato il marchio in Sicilia

Dietro l’operazione ci sono Marina e Pietro Semilia, i franchisee che due anni fa hanno aperto il primo club Anytime Fitness dell’isola. Con via Pacinotti tornano a investire a Palermo e consolidano un progetto imprenditoriale legato al territorio. Secondo l’azienda, l’obiettivo è rispondere in modo diretto alle esigenze dei cittadini e rendere l’attività fisica più accessibile e compatibile con la vita di ogni giorno.

«L’apertura di via Pacinotti riflette la capacità dei nostri franchisee di leggere le esigenze del territorio e trasformarle in un progetto concreto», dichiara Roberto Ronchi, CEO di Anytime Fitness Italia. «Mettere a disposizione un nuovo spazio aperto 24 ore su 24 significa offrire a chi vive Palermo una maggiore libertà di scelta: ci si può allenare prima di iniziare la giornata, tra un impegno e l’altro o la sera, seguendo i propri tempi e non quelli imposti dagli orari tradizionali».

Come è organizzato il nuovo club

Gli spazi sono divisi in diverse aree:

area cardio;

zona isotonica;

sala pesi;

area funzionale;

sala per i corsi;

zona recovery, con servizi e prodotti pensati per il recupero e per ridurre il rischio di infortuni.

Lo staff comprende un club manager, responsabili vendita, assistenti di sala, personal trainer e istruttori dei corsi, che seguiranno gli iscritti nella costruzione di un percorso calibrato sui loro obiettivi. Il lavoro dei trainer è affiancato dallo Smart Coaching Ecosystem, un insieme di strumenti digitali che accompagna gli iscritti dentro e fuori dalla palestra.

Con un unico abbonamento sarà possibile allenarsi anche negli altri club Anytime Fitness in Italia e all’estero, scegliendo di volta in volta la sede più comoda.

La rete in Italia e nel mondo

Anytime Fitness è nato negli Stati Uniti nel 2002 e si presenta come il più grande franchising del fitness al mondo. Secondo i dati dell’azienda è presente in 42 Paesi con 6.000 club e più di 5 milioni di iscritti, ed è l’unico gruppo del settore operativo in tutti i continenti.

In Italia i club sono 74, distribuiti tra Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Lazio, Umbria, Abruzzo, Campania, Sicilia e Sardegna. Il piano di espansione del gruppo prevede, nelle parole dell’azienda, uno «sviluppo esponenziale» nei prossimi due o tre anni, con diverse aperture già programmate nei prossimi mesi.