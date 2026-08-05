Un’anziana è stata legata e rapinata a Misilmeri (Palermo) nella propria abitazione pare da due persone. L’aggressione in una strada che collega via Ortobotanico e via Verdi.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi sarebbero entrati da nell’abitazione arrampicandosi sui tubi esterni dell’edificio. Una volta entrati, uno dei due avrebbe immobilizzato la donna, mentre il complice avrebbe rovistato nelle stanze, impossessandosi di denaro e di alcuni oggetti preziosi. I due poi sono fuggiti.

L’allarme è scattato quanto la donna è riuscita a liberarsi e a chiedere aiuto affacciandosi al balcone e urlando. Le grida sono state udite dai residenti della zona che hanno immediatamente chiamato i carabinieri che indagano per risalite agli autori.

Sono intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno prestato le cure all’anziana che nell’aggressione ha riportato alcune escoriazioni nel corpo.