Ormai è una triste vicenda che si ripete. Sempre più spesso i vigili del fuoco quando vengono chiamati dai vicini che chiedono di intervenire perché sentono cattivo odore provenire dagli appartamenti o non vedono più in giro l’anziano che vi risiede fanno la triste scoperta.

Tanti anziani vivono da soli e soli muoiono.

L’ultimo lo hanno trovato i vigili del fuoco hanno trovato a Bagheria. Ieri sera un uomo di 88 anni morto in casa, in via Francesco Scaduto. Il decesso, secondo quanto accertato dai sanitari del 118, risalirebbe a una decina di giorni fa.

A lanciare l’allarme i vicini di casa che non vendevano il pensionato da alcuni giorni. Sono intervenuti i carabinieri.

Morto a Trappeto

E’ stato trovato senza vita nella sua abitazione, in avanzato stato di decomposizione. E’ accaduto a Trappeto, nel palermitano, dove un romeno di 68 anni è stato rinvenuto privo di vita nel suo appartamento di via Leonardo da Vinci. A dare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa, insospettiti dal forte odore proveniente dalla sua residenza e dalla prolungata assenza dell’uomo in paese.

L’uomo, che lavorava prevalentemente come bracciante agricolo, viveva da solo e pare non avesse familiari nelle vicinanze. Non rispondeva al citofono da giorni e nessuno era riuscito a mettersi in contatto con lui. Solo l’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di accedere all’abitazione, dove è stata fatta la macabra scoperta: il corpo si trovava in uno stato avanzato di decomposizione. I sanitari e il medico legale, giunti sul posto insieme alle forze dell’ordine, hanno eseguito i primi rilievi. Secondo una prima analisi, il decesso sarebbe avvenuto diversi giorni fa, probabilmente per un malore improvviso. L’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia.

La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico dalla polizia municipale per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti. Purtroppo non si tratta di un caso isolato.

Uomo di 48 anni trovato morto in casa a Palermo dai vigili del fuoco

Lo scorso 26 aprile i vigili del fuoco hanno trovato un palermitano di 48 anni morto in casa sdraiato sul divano vicino all’ingresso dell’appartamento. L’intervento è scattato in via della Rosa alla Gioiamia a Palermo in un complesso residenziale.

Le squadre di soccorso sono state chiamate dai vicini e dall’amministratore perché dall’abitazione proveniva cattivo odore. I sanitari del 118 intervenuti hanno constatato la morte. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Secondo i primi rilievi l’uomo sarebbe morto da alcuni giorni.

E’ stata disposta l’autopsia sul corpo dell’uomo di 48 anni trovato morto in casa in via della Rossa alla Gioiamia a Palermo, una strada non distante dalla cattedrale di Palermo.

Secondo i primi accertamenti la morte del palermitano sarebbe avvenuta da diversi giorni, forse anche da due settimane. Secondo i primi rilievi del medico legale la morte sarebbe avvenuta per cause naturali. Ma per fugare ogni dubbio la procura ha disposto l’autopsia

Cinque morti a Monreale

Avrebbe compiuto 56 anni a giugno, viveva da solo, senza un lavoro e con qualche problema cardiaco. Ieri mattina è stato ritrovato morto all’interno della sua abitazione, in un appartamento dello stabile che a Monreale tutti conoscono come il Palazzo Santino, nella centralissima via della Repubblica. Sembra un altro dramma della solitudine, il quinto nel giro di nemmeno otto mesi, quello che si è consumato nella cittadina normanna. Un numero, alto, altissimo, se si tiene conto del breve arco di tempo, che rende il tutto ancora più triste. A farne le spese Marcello Cottone, che da qualche giorno nessuno sentiva più. L’uomo non aveva parenti diretti, perché i genitori erano già morti, così come il fratello, colpito da un ictus qualche anno fa. È stata una cugina, proprio perché non lo sentiva da un po’, a dare l’allarme. La tragica scoperta nella tarda mattinata di ieri: sul posto i carabinieri della stazione di Monreale, i vigili del fuoco ed un’ambulanza del 118, della quale, però, per ovvie ragioni, purtroppo non c’è stato bisogno.