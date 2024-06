Un anziano è svenuto per il gran caldo nei pressi del commissariato Porta Nuova mentre stava passeggiando. L’agente di polizia in servizio al corpo di guardia dalle telecamere si accorge del pensionato che si accascia sul marciapiedi. Grazie al tempismo della poliziotta che ha chiamato i soccorsi l’uomo non è entrato in coma. In attesa dei sanitari del 118 dagli uffici di polizia escono tre agenti che soccorrono l’anziano riverso sull’asfalto. L’anziano respira ma non risponde. Arriva l’ambulanza e la volante Porta Nuova fa da apripista per la corsa al vicino pronto soccorso dell’ospedale Ingrassia. I medici riescono a stabilizzare il paziente, è fuori pericolo ma resta in osservazione. I poliziotti sono andati a fargli visita in ospedale. Lui non ricorda quanto accaduto.

L’anziano ferito

Un uomo di 79 anni originario di Bagheria, ma residente ad Altavilla Milicia, è rimasto ferito dopo una caduta accidentale da un muretto nella campagne in contrada Pizzo Cane. Ha sbattuto la faccia ed è rimasto privo di coscienza. Sono arrivati i sanitari del 118 che hanno intubato l’anziano e poi trasportato all’ospedale Civico in elisoccorso. Il ferito si trova ricoverato in rianimazione. La prognosi è riservata.

L’incidente mortale

E’ stato un incidente quello che ha provocato la morte di Gaetano Li Voti 92 anni di Altofonte nei pressi di Palermo. L’anziano stava spostando l’auto per conservarla nel suo garage. La vettura è rimasta incastrata dopo aver incontrato un ostacolo lungo il percorso. Per cercare di liberarla ha utilizzato un crick cercando di sollevarla ma l’attrezzo usato soprattutto per sollevare l’auto da un lato per la sostituzione di una gomma evidentemente non era stato posizione bene. Mentre tentava di sollevare la vettura il congegno utilizzato ha ceduto e l’uomo è rimasto incastrato sotto la ruota. All’incidente hanno assistito alcuni residenti della zona, vicini di casa dell’anziano. I presenti hanno cercato di prestare soccorso e lo hanno estratto da sotto l’autovettura ma purtroppo le ferite da schiacciamento riportate erano troppo gravi