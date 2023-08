Le opere in 6 delle 8 circoscrizioni

Oltre 32 milioni per il rifacimento di strade e marciapiedi a Palermo. Appaltati nel capoluogo siciliano i lavori per le strade e i marciapiedi di sei Circoscrizioni su otto. La spesa totale prevista per l’Amministrazione comunale è di 32,5 milioni per un accordo quadro di durata quadriennale.

Orlando “I contratti saranno firmati entro dicembre”

“Quando ci verrà comunicato l’esito della gara, curata dall’Urega, avvieremo le procedure per arrivare ai progetti attuativi – afferma l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune Totò Orlando – i contratti saranno firmati comunque entro dicembre e le opere per la manutenzione ordinaria e straordinaria di marciapiedi e strade potranno partire a gennaio. Abbiamo recuperato in pochi mesi una procedura che era bloccata. L’accordo quadro poteva essere chiuso nel 2020”.

Le zone degli interventi

Il primo lotto (1,9 milioni) è andato alla Vin.To srl con un ribasso dell’11%. Le zone interessate sono quelle della prima circoscrizione (Tribunali-Castellammare – Palazzo Reale – Monte di Pietà).

Il secondo lotto (2,5 milioni), relativo alle zone Oreto-Stazione (parte) – Brancaccio – Ciaculli – Settecannoli, è stato attribuito alla cooperativa Edil S.e.p. (ribasso del 10%).

L’Almeida srl Costruzioni ha vinto la gara per il terzo lotto del valore di 2,9 milioni (ribasso del 15%). Il territorio è quello della terza Circoscrizione (Oreto – Stazione (parte) – Villagrazia – Falsomiele).

Il sesto lotto, del valore di poco più di 5 milioni è stato aggiudicato alla Isaps srl che ha offerto un ribasso del 7,7 per cento. I lavori verranno effettuati nella sesta circoscrizione (Cruillas – S.Giovanni Apostolo – Resuttana – San Lorenzo).

Assegnato anche il settimo lotto (Arenella – Vergine Maria – Pallavicino – Tommaso Natale – Sferracavallo – Partanna – Mondello) del valore di 5,6 milioni. Ha vinto la gara l’impresa VValori Scarl Consorzio Stabile (ribasso 15,8%).

L’ottavo lotto (valore 7 milioni) è stato aggiudicato alla LB Facility (ribasso del 18,4%). Il corrispondente territorio comprende le zone Politeama – Libertà – Montepellegrino – Malaspina – Palagonia.

Gare deserte per la 4a e 5a Circoscrizione

Le gare per le Circoscrizioni 4 e 5, che non sono andate a buon fine per mancanza di imprese, verranno riproposte nelle prossime settimane.