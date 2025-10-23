Minacce di morte all’assessore Comunale Fabrizio Ferrandelli sono arrivate via social dopo lo sgombero dell’abitazione in via Bronte, il danneggiamento dell’appartamento e la bomba carta sotto casa.

“Sei indegno tu e chi ti viene appresso. La famiglia te squagghiari”. “Ferrandelli sta giocando con il fuoco”. Messaggi pubblici pubblicati su Facebook da chi sarebbe coinvolto in questa vicenda che ha portato allo sgombero di una famiglia che occupava l’appartamento abusivamente.

“Il livello si sta alzando – dice l’assessore Fabrizio Ferrandelli – Sono certo che gli agenti di polizia hanno già tutti gli elementi per riportare la serenità nella mi attività comunale. Certo io. proseguo nel mio percorso di legalità in questo delicato compito. Attendo con fiducia il lavoro delle forze dell’ordine e dei magistrati a cui va la mia massima fiducia”.

Gli agenti di polizia hanno proseguito tutta la giornata per ricostruire quanto successo e cercare di individuare i responsabili dei danneggiamenti e delle intimidazioni.



