Il sindaco di Belmonte Mezzagno chiede che vengano appaltati urgentemente i lavori per riaprire la strada provinciale 37 che collega il comune a Palermo, chiusa dal 2021 quando la galleria è stata danneggiata della caduta massi. Il sindaco ha scritto al soggetto attuatore l’architetto Salvatore Lizzio chiedendo di sbloccare l’opera che tanti disagi sta provocando a diversi comuni del Palermitano.

La frana e la chiusura della strada

“A causa delle abbondanti piogge e condizioni meteo avverse, il primo novembre del 2021 si è verificata una frana con un distacco di un’imponente porzione di roccia stratificata che si è riversata sulla copertura della galleria paramassi sottostante, causando notevoli dissesti strutturali di quest’ultima – dice il sindaco – Il 2 novembre 2021 è stata disposta chiusa la strada provinciale. Lo stop alla viabilità ha comportato immani disagi agli abitanti del quartiere Ciaculli, nonché ai residenti dei comuni di Gibilrossa e, soprattutto, Belmonte Mezzagno.”

Problemi ambientali e di sicurezza

Il tratto di strada oggetto della chiusura al transito è soggetto a fenomeni di degrado. Sul posto è stato abbandonato di tutto: da sacchi di spazzatura indifferenziata a rifiuti speciali, carcasse di auto, non ultimo uno scarico di eternit, contenente amianto friabile, che nell’ambiente comporta sempre un grosso rischio per la salute.

Il processo di approvazione

Dopo due anni e mezzo di tribolazioni, prima per mancanza di finanziamenti e successivamente per la revisione prezzi, il 26 giugno 2024, il rup l’ingegnere Claudio Tascone, ha trasmesso il progetto esecutivo dell’intervento, corredato di tutti gli elaborati tecnico amministrativi, nonché il Rapporto finale di verifica del progetto e il verbale di validazione dello stesso. Il 28 giugno 2024 è stato emesso il decreto 996, di approvazione in linea amministrativa, del progetto esecutivo, dichiarandone la pubblica utilità, l’urgenza e l’indifferibilità dell’intervento.

Il sindaco ha chiesto l’avvio urgente delle procedure per l’appalto dei lavori e un incontro con una delegazione del nostro comitato cittadino per avere aggiornamenti sulle importanti questioni che riguardano i lavori.