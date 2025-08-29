Un vasto incendio è stato appiccato in più punti la scorsa notte a Trabia nel Palermitano in contrada Petruso. Una decina di villette sono state minacciate dai roghi e diverse squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate per soccorrere i residenti.

Sono stati messi in salvo diversi anziani, bambini, uomini e donne che si trovavano dentro le abitazioni minacciate dai roghi. Un intervento durato tutta la notte. Non ci sono stati feriti

L’intervento delle squadre antincendio hanno evitato anche danni agli immobili. La notte un grosso incendio era divampato nella vicina Termini Imerese. Anche in questo caso i punti di innesco era stati diversi.