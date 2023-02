Iniziativa voluto da sindacato pensionati

Conoscere le nuove tecnologie per non essere esclusi da un mondo che cambia. Da questa fondamentale esigenza è partito in pieno centro storico a Palermo, il laboratorio “Distanti ma vicini”, per l’apprendimento digitale per anziani fortemente voluto dalla Cna pensionati.

È il primo anno in cui viene lanciato questo laboratorio per andare incontro alle esigenze degli anziani sempre più distanti e isolati in un mondo ipertecnologico, troppo spesso ai margini della società relegati in casa davanti alla tv. Il laboratorio gratuito si tiene presso l’associazione Le Ballate in via delle Balate 4 nel quartiere Albergheria, è pensato per una classe di 25 partecipanti, si tiene il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 17, durerà per dieci incontri e le lezioni verranno modulate in base alle domande e alle richieste dei partecipanti.

Corso pieno

“Il corso si è riempito subito – racconta Carmelo Tudisco, segretario provinciale della Cna pensionati – segno che risponde a delle esigenze reali e impellenti, proprio per questo stiamo cercando di capire come potere attivare più punti in città per questa tipologia di laboratori. L’anno prossimo ne vorremmo attivare quattro dislocati in diverse zone della città. I problemi che hanno gli anziani con la tecnologia per i ragazzi sono sciocchezze e non dedicano attenzione a loro, le prime lezioni le abbiamo svolte su cose elementari come l’uso della fotocamera, della mail e di whatsapp. Per loro si è aperto un mondo, sono felici di avere qualcuno che spieghi loro tutto con calma. Oltre all’uso dei social stiamo anche spiegando loro tutti i pericoli derivanti dall’uso dei social come il phishing. Nelle prossime lezioni affronteremo anche altre tematiche per loro molto utili come l’uso della Spid o come si entra nel sito dell’Agenzia delle Entrate o dell’Inps. Inutile dire che oltre al corso in sé questa è un’occasione di socialità per loro, e quindi sono doppiamente contenti di frequentare il corso”.

I programmi futuri della Cna

Tante sono le idee che la Cna pensionati ha in mente per coinvolgere e rendere partecipi e attivi gli anziani nella società. Ci sono in programma corsi di fotografia, gite, e anche nuovi progetti che coinvolgeranno l’amministrazione comunale.

“Il ruolo del pensionato oggi è fondamentale – dice Raimondo Augello, presidente regionale e provinciale Cna pensionati – occupano spazi vuoti lasciati dalle istituzioni, supportano i nipoti e la famiglia, fanno aumentare il Pil del Paese. Ma sul piano politico sembrano non esistere, tutti ne parlano ma nessuno si impegna a fare qualcosa di concreto per questa categoria che tiene in piedi la società italiana. Come Cna pensionati ci stiamo impegnando su alcuni temi specifici come la tele medicina per monitorare lo stato di salute degli anziani soli in casa, ma vorremmo attivare anche altre strade per coinvolgere gli anziani e farli sentire attivi, ad esempio stiamo lavorando allo sviluppo di alcuni progetti legati all’agricoltura di cui a breve racconteremo di più”.