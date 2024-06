La selezione degli ultimi eventi in Sicilia

Con l’avvicinarsi del solstizio d’estate, la Sicilia si appresta a coinvolgere cittadini e turisti in attività, festival ed eventi ricreativi all’insegna della cultura, dell’intrattenimento e della condivisione. Tra le proposte in programma, spiccano il “Beer Bubbles”, un evento dedicato agli amanti della birra artigianale, il progetto di rigenerazione culturale a Villafrati che punta a valorizzare il patrimonio storico della città, poi ancora, il programma “Pride 2024” che promuove l’inclusione e la diversità, il “Rocca summer fest” che inaugura la stagione estiva con degustazioni, esibizioni musicali e laboratori per le famiglie, i progetti teatrali offerti da “Museo sociale Danisinni” e tanto altro.

Ecco la selezione degli eventi offerta da BlogSicilia.

“Beer Bubbles”, festival di birre artigianali

Il “Beer Bubbles”, festival di birre artigianali, torna a Palermo dal 13 al 16 giugno, con un’edizione più grande e variegata che mai. L’evento si terrà in via Maqueda, come parte della rassegna “Rinasce via Maqueda” che punta a rilanciare il tratto di strada dai quattro canti alla stazione centrale.

Più di 25 birrifici da tutta Italia, con oltre 200 tipi di birra, saranno presenti. Tra le eccellenze ci saranno “Croce di malto” di Trecate, “Manerba” dal Lago di Garda, “Balabiott” di Domodossola, “Noiz” di Santarcangelo di Romagna, “Bellazzi” di Lazzaro di Savena, “Monpier de gherdeina” di Bolzano e “Pasì” di Vittoria.

La Sicilia sarà rappresentata da “ballarak”, “Bruno Ribadì”, “Brassicula” ed “Epica” insieme alla nuova arrivata “Pasì” di Ragusa.

I visitatori avranno l’opportunità di degustare una vasta selezione di birre artigianali, dalle più tradizionali alle più innovative, immergendosi nella cultura birraria. L’evento si svolgerà per quattro giorni dalle 17 alle 2 di notte.

“Borgo di teatri”, Villafrati

A Villafrati, in provincia di Palermo, è ancora in corso il “Borgo dei teatri”, un programma di eventi che hanno avuto inizio il 25 maggio e che termineranno il 16 giugno, inaugurando il progetto “Villafrati Borgo dei teatri”.

Questo ambizioso progetto, finanziato dall’Unione Europea, mira a rilanciare il piccolo borgo in termini di crescita culturale, turistica, sociale ed economica.

“Villafrati in fiore” è la punta di diamante di questo progetto di rigenerazione, con una serie di appuntamenti che includono letture, passeggiate, attività e laboratori con le scuole, musica, show cooking e la storica infiorata Villafratese. Il teatro del baglio, uno spazio fisico presso il palazzo Filangeri, è un punto focale di questo progetto che offre un luogo di incontro per la cultura e la riattivazione sociale.

“La luna e la rosa”, progetto teatrale

Il Museo sociale Danisinni torna a Brancaccio con un’iniziativa teatrale che celebra il 400° festino di Santa Rosalia, unendo la tradizione palermitana alla contemporaneità del teatro di strada. “La luna e le rose”, un progetto nato dalla collaborazione con il centro di accoglienza “Padre nostro”, si propone di far rivivere lo spirito dei Festinelli, quelle piccole feste di quartiere che animavano la città.

il 15 e il 16 giugno, una compagnia teatrale un po’ “freak”, guidata da Gigi Borruso, direttore di Danisinnilab, attraverserà le strade di Brancaccio con un carro-zattera, portando in scena uno spettacolo-parata che celebra la santuzza, la comunità e la rinascita.

Lo spettacolo, “La Luna e la rosa”, è una metafora di una città che accoglie e si fa comunità. La santuzza, al centro dell’immaginario colletivo, incarna la tradizione e la speranza, la promessa di rinascita per ogni individuo. Attraverso scene e costumi realizzati con la partecipazione di giovani e anziani del quartiere, la compagnia si muoverà tra i luoghi simbolo di Padre Puglisi, celebrando l’inclusione, le storie di integrazione e rinascita, le memorie e le attese di Brancaccio.

Il progetto punta a dar voce ai “piccoli” e agli “ingenui”, a coloro che non hanno ascolto, e far rivivere lo spirito di un quartiere che ha sempre saputo accogliere le differenze, riconoscendosi in una comunità.

L’evento, si svolgerà nel cuore di Brancaccio: il 15 giugno alle 17, il corteo partirà dal centro polivalente sportivo “Padre Pino Puglisi e Massimiliano Kolbe” e terminerà con la rappresentazione davanti all’istituto comprensivo statale “Padre Pino Puglisi”. Il 16 giugno alle 18, il corteo partirà in direzione della casa del beato, oggi casa museo, in piazzale Anita Garibaldi 5.

Palermo Pride 2024, 8-22 giugno

Palermo si prepara a celebrare il Pride 2024 con un ricco programma di eventi, dall’8 al 22 giugno, che vedrà la città colorarsi di arcobaleno in un’esplosione di musica, teatro, stand up comedy, talk e incontri. Quest’anno, il Palermo pride si svolgerà sotto il segno della lotta alla violenza di genere e maschilista.

Il culmine degli eventi sarà il corteo di sabato 22 giugno, che si svolgerà senza Luigi Carollo, il fondatore del Palermo pride scomparso lo scorso 24 aprile. Il corteo sarà preceduto da un village ai cantieri culturali alla Zisa, dal 14 al 22 giugno, e da una serie di eventi diffusi in tutta la città. A guidare il pride saranno le madrine scelte da Carollo, Simona Malato e la cantante Bigmama.

tra gli eventi in programma, si segnalano talk, spettacoli di stand up comedy, performance teatrali, drag show e concerti, ma anche incontri, book club e dibattiti, tutti incentrati sul tema della lotta alla violenza di genere e sull’inclusione.

“Rocca summer fest”, Roccalumera (Me)

Il “Rocca summer fest” è pronto a far vivere tre giorni di festa a Roccalumera, in piazza Santa Maria del Carmelo, dal 14 al 16 giugno. L’evento, inserito nel cartellone “Biddizza Jonica”, segna l’inizio della stagione estiva ricco di appuntamenti ricreativi.

Il programma prevede attività per ogni gusto: degustazioni di street food con lo Strafood, che vi delizierà con specialità locale come pane cunzato, pane e panelle, patatwister, pizza fritta, panino con salsiccia e cipolla caramellata, arrosticini di angus, polpettine di angus, brioche con gelato e cannolo gelato.

Ma non solo cibo. Il festival prevederà anche musica dal vivo, laboratori per famiglie, intrattenimento per bambini con gonfiabili e dj set.

Lo Strafood apre le sue porte alle 18 ogni giorno, dalle 11.30 di domenica, dandovi l’opportunità di assaporare le prelibatezze locali e di vivere un’esperienza gastronomica autentica.

“Lady, Be Good” , teatro Massimo di Palermo

A cento anni dal suo debutto a Broadway, “Lady be good”, il musical di George Gershwin, torna a rivivere il palco del teatro Massimo di Palermo. Dal 18 giugno, la città siciliana si immergerà nell’atmosfera scintillante e frenetica dei ruggenti anni ’20, con un allestimento che arriva direttamente dal teatro della Zarzuela di Madrid.

Un cast di artisti specializzati nel musical, insieme all’Orchestra, al coro e al corpo di ballo del teatro Massimo, daranno vita a questo spettacolo ricco di ritmo e di emozioni. La regia è affidata al maestro spagnolo Emilio Sagi, che ha scelto di vestire “Lady, Be Good” con le scene di Daniel Bianco, i costumi da belle époque di Jesus Ruiz e le luci di Eduardo Bravo. Le coreografie, travolgenti e dinamiche, sono firmatr da Nuria Castejòn, con un ritmo inebriante di charleston e tip tap.

Sul podio, il maestro Tomothy Brock che dirigerà l’orchestra, mentre il coro e il corpo di ballo saranno diretti rispettivamente dal maestro Salvatore Punturo e da Jean Sèbastien Colau.

La trama, a metà strada tra l’ironia e la malinconia, racconta la storia di due fratelli, Dick e Susie, sfrattati dalla loro casa nel Rhode Island e costretti a reinventarsi. Tra amori, delusioni e un groviglio di situazioni comiche e romantiche, i due troveranno la forza di affrontare le difficoltà delle vita, scoprendo che l’amore è la vera chiave per la felicità.

“Lady, be good” è un mix di jazz, marce nuziali, blues, pseudo-fold messicano e parodia yodel, un’esplosione di energia che nel 1924 venne definita dai critici “spericolata”, “insensata”, e “fascinosamente assurda”.

Like this: Like Loading...