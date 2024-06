La moda siciliana diventa internazionale

La Sicilia si prepara a diventare la capitale della moda con la Sicily Fashion Week. A partire dal 12 giugno, al via la settimana targata Confartigianato aziende siciliane, per celebrare l’artigianato locale, evento che culminerà giorno 16 giugno alle 17, con il fashion show in programma a Villa Tasca.

“In questo grande evento abbiamo provato a coinvolgere in maniera trasversale anche i nostri associati di altri settori economici, dai fotografi ai videomaker, dai make-un artist agli acconciatori, senza dimenticare i nostri artigiani del food e del beverage – spiega il presidente di Confartigianato Sicilia, Daniele La Porta – un’occasione di crescita, una opportunità per tutte le nostre imprese”.

SFW, non solo una passerella di moda

La Sicily Faschion Week (SFW), non è solo una passerella di moda, ma un vero e proprio trampolino di lancio per l’artigianato siciliano e un ponte verso il mercato internazionale. L’evento, si concluderà domenica 16 giugno con uno spettacolo fashion che punta a far incontrare domanda e offerta, con la partecipazione di buyer provenienti da Spagna, Kazakhistan, Kirghizistan, Austria e Uzbekistan.

L’obiettivo è incrementare l’export della piccole e medie imprese siciliane del settore moda, un comparto che, secondo l’osservatorio economico di Confartigianato, registra un valore della vendite di 53 milioni di euro nel 2023, con un contributo molto basso all’export del made in Sicily (0,4%).

Seppur le province di Catania e Palermo siano le principali protagoniste delle esportazioni, con un focus su Germania e Francia, si registra una riduzione del -9,8% negli ultimi anni. In Sicilia operano 1846 imprese nel settore moda, con una forte presenza di aziende artigiane, particolarmente concentrate nelle province di Siracusa, Ragusa e Catania.













Il Fashion show

Domenica 16 giugno, il palcoscenico di Villa Tasca si animerà con la sfilata di 19 aziende siciliane. Lo spettacolo avrà inizio alle 17 con interviste agli stilisti presenti, ai vertici di Confartigianato e alla camera show room che ha selezionato i buyer. A seguire, la sfilata diretta artisticamente da Luca Lo Bosco e presentato da Eliana Chiavetta, metterà in mostra la creatività e l’eccellenza del made in Sicily.

La Sicily Fashion Show celebra anche Santa Rosalia

La Sicily Fashion Show non si limita a celebrare l’alta moda siciliana, ma guarda anche al futuro, coinvolgendo le nuove generazioni e promuovendo la creatività dei giovani talenti.

Inserita nel calendario degli eventi del quattrocentesimo anniversario di Santa Rosalia, la Sfw prenderà il via il 12 giugno a piazza Mariano Stabile a Palermo, presso lo spazio art gallery di Confartigianato imprese Palermo, con il contest “Contemporary Santa Rosalia, visione e contaminazione della donna moderna”.

Protagonisti saranno gli studenti dell’accademia di belle arti di Palermo e gli alunni di Endogap Don Orione, che presenteranno manufatti realizzati per moda e oreficeria, interpretando in chiave moderna la figura di Santa Rosalia, patrona della città.

Il 16 giugno, i ragazzi vincitori, saranno premiati alla presenza delle istituzioni locali guidate dal sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.

“La Sicilia ha dei distretti dedicati al fashion e all’abbigliamento – ha dichiarato il sindaco, Roberto Lagalla – e questo tipo di iniziative favoriscono lo sviluppo del settore e inserisce la regione in un contesto nazionale e sovranazionale”.

Monreale e Piana degli Albanesi si uniscono all’evento

L’iniziativa, oltre ad animare Palermo, si estende anche nei settori limitrofi, coinvolgendo le amministrazioni comunali di Monreale e Piana degli Albanesi, con l’idea di unire la bellezza della moda al fascino storico e culturale della Sicilia. Il suggestivo complesso Guglielmo II di Monreale ospiterà i B2B tra aziende e buyer, grazie all’ospitalità del sindaco Alberto Arcirdiacono. L’evento si arricchisce di un tocco di tradizione arbereshe grazie al sindaco di Piana degli Albanesi, Rosario Petta, che domenica 16 giugno, a Villa Tasca, esporrà alcuni preziosi abiti storici della comunità albanese.

