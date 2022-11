la presentazione oggi, a chi è rivolto

Un riconoscimento destinato alle aziende di maggiore successo in ambito internazionale e alle figure professionali interne ed esterne che hanno contribuito al raggiungimento del risultato sui mercati esteri.

E’ stato presentato stamattina, nella sede di Sicindustria, in via XX settembre a Palermo, il Premio Export Italia, iniziativa senza scopo di lucro nata nel 2021 e organizzata da Uniexportmanager, con il patrocinio del ministero degli Affari esteri e con il supporto di BPER Banca.

L’importanza dell’export per le aziende

A spiegare l’importanza dell’export Nino Salerno, delegato internazionalizzazione di Sicindustria.

“E’ un progetto interessante – ha detto – anche perché le nostre aziende hanno bisogno di avere una certa canalizzazione delle loro attività e della loro professionalità. Esportare non significa soltanto prendere un autotreno, caricare della merce e mandarla ma c’è tutto un lavoro dietro le quinte che è molto importante”.

Le regole per il successo

Ha proseguito Salerno: “Bisogna affidarsi a manager e a persone qualificate, bisogna ricercare le figure che magari hanno padronanza delle lingue. C’è tutta una serie di attività che spesso vengono trascurate e che invece rappresentano dei punti base per potere iniziare, o portare avanti, o far crescere l’attività di esportazione dei nostri prodotti.

La Sicilia negli ultimi anni è cresciuta in determinati settori, l’attività svolta da Sicindustria è stata molto importante”.

Un esempio e un modello da emulare

La candidatura delle aziende al Premio è gratuita. Giuseppe Vargiu, presidente di Uniexportmanager ha chiarito: “Non vince l’azienda più grande o che fattura di più ma l’azienda che ha una storia di export significativa da raccontare, che può quindi e vuole essere un esempio, un modello da emulare”.

Come partecipare al Premio

Le aziende che vorranno concorrere al Premio Export Italia potranno iscriversi sul portale dedicato.

Dopodiché la votazione sarà pubblica.

La storia del Premio

Come ha ricordato Vargiu: “Il premio è nato l’anno scorso in Sardegna, la regione meno esportatrice d’Italia e ha avuto un successo straordinario. Lo abbiamo riproposto al ministero degli Esteri che ci ha dato la sua sponsorizzazione e lo stiamo portando in un roadshow in tutta Italia.

Siamo veramente contenti di averlo portato anche in Sicilia”.