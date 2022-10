Favorire l’export delle imprese siciliane in Cina, via al progetto “SEE Sicily Easy Export”

03/10/2022

Al via l’accordo tra ConfimpreseItalia e Banca of China che si pone l’obiettivo d’internazionalizzare le aziende grazie al progetto “SEE Sicily Easy export”.

Il progetto Italia-Cina

Nell’ambito del progetto SEE Sicily Easy Export, finalizzato nei giorno i 11 e 12 ottobre finalizzato a favorire l’internazionalizzazione delle aziende Siciliane in particolare di quelle aziende, che pur avendo grandi potenzialità e prodotti all’altezza, non sono strutturate per esportare, si svolgerà un work shop dedicato all’impatto che l’avvento della moneta virtuale di Stato avrà sull’economia ed in particolare sulle transazioni internazionali. Il workshop si svolgerà presso I Giardini del Massimo, posti all’interno della stupenda location del Teatro Massimo.

Gli strumenti per avviare le esportazioni

Durante i lavori sono previsti incontri b2b tra le aziende, gli istituti bancari e le strutture governative che seguono le politiche di internazionalizzazione, in particolare ICE e Simest. Il work Shop sarà l’occasione per la firma di un protocollo d’intesa tra ConfimpreseItalia e Banca of China che tende a mettere a sistema i rapporti tra i firmatari al fine di mettere a disposizione delle aziende tutti gli strumenti necessari a potere esportare ed a favorire gli scambi tra aziende Cinesi ed Aziende Italiane. “Pur nella difficile attuale situazione economica – dice il vicepresidente Vicario di Confimprese Italia Giovanni Felice – bisogna guardare al futuro e trovare nuovi spazi commerciali per le imprese Siciliane. L’accordo tra Confimprese e Banca of China, la nostra convenzione con Simest e l’impegno ad una attiva collaborazione di tutti i soggetti istituzionali e bancari che stanno collaborando, può rappresentare una leva importante per lo sviluppo delle imprese siciliane.

L’accordo tra ConfimpreseItalia e Banca of China

Sarà firmato a Palermo, come detto, il protocollo d’intesa tra ConfimpreseItalia e Banca of China per consentire alle aziende siciliane di avere tutti gli strumenti necessari a potere esportare ed a favorire gli scambi tra aziende Cinesi ed Aziende Italiane.

Chi parteciperà alla firma

Parteciperanno all’incontro Jiangxu, Country Head della filiale italiana di Bank of China; Zhang Mingwei, Business General Manager della filiale italiana di Bank of China; Elisa Sales, Advisor to the Deputy Governor Perrazzelli, Banca d’Italia; Silvia Attanasio, Responsabile Ufficio Innovazione in Abi; Rita Camporeale, Responsabile Ufficio Sistemi di Pagamento in ABI e Vice Chair European Payments Council dello European Payments Council; Gianpaolo Bruno, Trade Commissioner – Beijing Office Coordinator of ICE/ITA Offices in China and Mongolia; Francesca Alicata, senior Relazioni istituzionali e canali indiretti, Simest) e Federica Ingrosso, Relazioni istituzionali e canali indiretti, Simest.