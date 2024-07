Gli eventi in Sicilia

Un fine settimana ricco di appuntamenti in tutta l’isola. Da concerti di musica live a performance artistiche, da degustazioni di vini a spettacoli teatrali a musical, passando per cinema all’aperto e festival jazz, c’è l’imbarazzo della scelta. Tra le proposte in programma, spicca l'”Eolie music fest”, un festival che celebra la grande musica live e le performance artistiche nelle suggestive isole Eolie. Ma non è tutto: al castello di Donna Fugata si terrà il “Vivilo wine fest”, un evento che unisce degustazioni, incontri e masterclass per esplorare il mondo del vino in un contesto unico e suggestivo. Al teatro di Siracusa invece, Giuliano Peparini presenta “Horai. Le quattro stagioni”, uno spettacolo di danza, musica e poesia che esplora il tema dell’amore attraverso le parole dei grandi classici della lirica greca e latina. Di seguito, la selezione proposta da BlogSicilia.

Eolie music Fest

Le isole Eolie si preparano a diventare il palcoscenico di un evento unico nel suo genere: “Eolie music fest”, che dal 4 al 7 luglio, porterà nelle suggestive location di Salina, Lipari e Panarea un’esplosione di musica live e performance artistiche innovative. La direzione artistica di Samuel Romano ha selezionato un cartellone ricco di nomi di spicco della scena musicale italiana, garantendo quindi un’esperienza ricca di sorprese agli spettatori.

Tra gli artisti che si esibiranno sul suggestivo ponte del veliero Sigismondo, spiccano due nomi freschi di vittoria ai David di Donatello 2024: Diodato, con un set acustico esclusivo, e i Subsonica, pronti a incantare il pubblico con la loro musica. Il festival accoglie anche due amici del festival: il rapper e cantautore Willie Peyote e il duo di freestyle Ensi & Nerone, che porteranno sulle isole il loro progetto “Brava Gente”. Spazio poi al rock con i Marlene Kuntz, che celebrano i 30 anni dall’uscita del loro album d’esordio “Catartica”, alla leggenda della house music dj Ralf, e alla freschezza di Silent Bob & Sick Budd. Poi, sabato 6 luglio, la Burn Energy night a Lipari sarà un’esplosione di energia e ritmo con il dj set di Boss Doms & Lollino, invitando il pubblico a scatenarsi fino a tarda notte.

Vivilo wine fest, castello di Donna Fugata

Ragusa celebrerà il gusto e la tradizione del territorio ibleo con la seconda edizione del “Vivilo wine fest” in programma il 6 e il 7 luglio all’interno dello splendido castello di Donna Fugata. Due giornate all’insegna della degustazione, del sapore e delle conoscenza, in un’atmosfera suggestiva tra ulivi, carrubi e muri a secco. Un’occasione per immergersi nel mondo del vino siciliano, incontrando i produttori e le cantine più prestigiose della regione. Tra banchi di degustazioni e masterclass dedicate, esperti del settore si riuniranno per condividere la passione per il vino.

“Vivilo wine fest” non si limita al gusto, ma offre anche spunti di riflessione letteraria con il focus “Il vino: tra anima e corpo in Dante”, a cura dell’imprenditore digitale Simone Terreni.

“Horai. Le quattro stagioni” di Peparini, teatro greco di Siracusa

Dopo il successo di “Ulisse, l’ultima Odissea”, Giuliano Peparini torna al teatro greco di Siracusa con un nuovo spettacolo. Un’ode all’amore universale, in scena il 5 e il 6 luglio alle 20.30, per la 59esima stagione al teatro greco di Siracusa, prodotta dalla Fondazione Inda. Peparini, regista, coreografo e direttore artistico di fama mondiale, ha unito danza, musica e poesia per creare un’opera che celebra l’amore in tutte le sue sfumature. Le parole dei grandi classici della lirica greca e latina, selezionate e tradotte da Francesco Morosi, danno voce ai sentimenti, alle passioni e ai dolori dell’animo umano.

Sul palco, una stella internazionale della danza: Eleonora Abbagnato, prima italiana a ricoprire il ruolo di étoile dell’Opéra di Parigi. La direttrice del corpo di ballo e della scuola di danza del teatro dell’opera di Roma si esibisce per la prima volta al teatro Greco di Siracusa, regalando il suo talento e la sua forza interpretativa ad uno spettacolo che vede in scena 25 artisti e 15 allievi e allieve dell’accademia dell’Inda.

“Sole Luna doc film festival”, Palermo

Palermo si prepara ad ospitare la diciannovesima edizione del “Sole luna doc film festival”, una settimana di cinema documentario internazionale che dal 1 al 7 luglio porterà negli spazi aperti della Gam e nella sala dei 99 di Palazzo Branciforte, cinquanta film provenienti da tutto il mondo. Tra i temi che dominano la programmazione di quest’anno: la migrazione e le sue sfide, le nuove generazioni e l’impatto del covid-19, l’urgenza di una politica ecologica radicale.

Castelbuono Jazz festival

Il Castelbuono jazz festival presenta due eventi imperidibili: sabato 6 luglio, a piazza Castello alle ore 21.30, si terrà il concerto del Brass Yotuh jazz orchestra. Questa, è comporta da talenti musicali provenienti da ogni angolo della Sicilia ed è diretta dal maestro Domenico Riina. Il concerto, vedrà la partecipazione di artisti come Giuseppe Milici, Gerusa Barros, Francesca Nicolosi, Laura Vassallo, Manfredi Messina e Alessanro Disco.

Il giorno successivo, domenica 7 luglio, piazza Castello ore 21.30, sarà la volta dell’inconfondibile voce della cantante soul Daria Biancardi con il suo spettacolo “Celebrating my kiss”, con la direzione artistica curata da Angelo Butera.

