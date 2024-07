Palermo si illumina per Santa Rosalia. Il giubileo rosaliano proietta Van Dyck sulla cattedrale del capoluogo: alla nascita dell’iconografia di Santa Rosalia contribuì il fiammingo Antoon Van Dyck che nell’anno in cui infuriava l’epidemia si trovava a Palermo. Dal 3 al 7 luglio, dalle ore 20.30, il sagrato della cattedrale sarà illuminato dalle video installazioni dedicate a Santa Rosalia, ispirate ai quadri del grande maestro dato ad Anversa.

L’iniziativa, promossa dall’Inner wheel Palermo Normanna con il contributo della Fondazione Sicilia e la partecipazione del comitato amiche devote di Santa Rosalia, si preannuncia come un evento ricco di significato, capace di unire arte, fede e tecnologia in un’esperienza coinvolgente per giovani e adulti.

Le proiezioni

Le proiezioni riporteranno in vita le opera di Van Dyck, che ritraggono Santa Rosalia e altri personaggi importanti per la storia di Palermo. Le immagini saranno proiettate sulle pareti della cattedrale, creando un effetto scenografico in grado di trasformare il sagrato in un palcoscenico a cielo aperto.

L’evento sarà accompagnato da un programma di iniziative collaterali che si svolgeranno nelle settimane prima della parata del 14 luglio lungo tutto il Cassaro. Sono in programma concerti, pitture, incontri, visite guidate, per approfondire la storia della Santa e il suo ruolo nella cultura palermitana.

Il pre-Festino, tre giornate di spettacoli

Oltre alle celebrazioni religiose, la città sarà animata da una serie di spettacoli che coinvolgeranno il cuore del centro storico, con iniziative in programma per mercoledì 10, giovedì 11 e sabato 13 luglio. Il Cassaro sarà il palcoscenico di una serie di eventi: mercoledì 10 luglio alle 21, ai quattro canti, la magia prenderà vita con “Le sante in città”, uno spettacolo multidimensionale che vedrà come protagoniste le quattro sante che hanno ispirato il Festino. Lo stesso andrà in scena sabato 13 luglio alle ore 21. Sempre ai quattro canti, sarà la volta di Salvo Piparo con “il Cunto. Omaggio a Rosalia”, con tre repliche alle ore 21.45, 22.45 e 23. 45 nei giorni di mercoledì 10 e sabato 13 luglio.

Giovedì 11 luglio, l’appuntamento è con la compagnia teatro Ditirammu presso il sagrato della chiesa di santa Maria della pietà alla Kalsa. Due spettacoli ore 21 e 22.30, “Triunfi per Santa Rosalia”, per un’immersione nel teatro tradizionale, con la sua bellezza e la sua forza evocativa.

Like this: Like Loading...