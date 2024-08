Sono ancora tanti gli eventi culturali in programma in tutta la Sicilia. Dalle degustazioni di vini ai concerti musicali, passando alle opere liriche e musica jazz. In particolare, “Palermo Classica” con sei concerti riservati a musica orchestrale, al “Monreale is Sunshine” che propone sagre, spettacoli, musica e sport e tanto altro. Ecco la selezione proposta da BlogSicilia.

“Monreale is sunshine”

L’evento che riunisce spettacoli, musica e sport ha avuto inizio lo scorso 19 luglio. “Monreale is sunshine” ha proposto un ricco cartellone di eventi che animerà il comune palermitano fino al 4 ottobre. Di particolare rilievo avranno i concerti dell’8 settembre con “Lo zoo di 105”, la “Murriali food feast” del 28 ,29 , 30 settembre, e i siti culturali aperti perl a notte Unesco del 4 ottobre.

Calici al tramonto a Gratteri

Il primo settembre, la piazza Scala di Gratteri si trasformerà in un palcoscenico per un’esperienza sensoriale unica: la terza edizione di “Calici al Tramonto”. Dalle 18.30, il borgo siciliano si vestirà di colori e profumi, in un connubio perfetto tra vino, musica e sapori tipici.

L’evento, dedicato agli amanti del buon vino e ai curiosi di sapori autentici, offrirà l’opportunità di degustare alcune delle eccellenze vinicole e culinarie della Sicilia. I vini delle Cantine di Fattorie Azzolino saranno protagonisti della serata, accompagnati da una ricca selezione di prodotti tipici regionali, in grado di esaltare le note di ogni calice e creare un percorso di gusto unico e indimenticabile.

Ad allietare la serata, la musica live degli SpinRockets, che con la loro energia e le loro melodie accompagneranno i partecipanti in un viaggio sensoriale all’insegna del relax e del piacere. Il tutto, immerso nella suggestiva bellezza del paesaggio di Gratteri al tramonto, regalando un’atmosfera magica e suggestiva.

Palermo Classica

Dal 25 luglio fino al 22 settembre, Palermo si trasforma in un palcoscenico musicale di grande prestigio ospitando la XIV edizione di “Palermo Classica”. Il festival, uno degli eventi più attesi dell’estate, propone ben 42 appuntamenti imperdibili in due location suggestive e storiche della città: Palazzo Chiaramonte Steri, sede storica del festival, e l’agorà del museo Salinas, che ospiterà sei concerti dedicati alla musica da camera.

Sabato 31 agosto alle ore 21.15 andrà in scena “Duo recital per violino e pianoforte” con Angela Ying Chan / Tähe-Lee Liiv.

Deejay time celebration a Catania

Il Deejay Time Celebration farà tappa domani (31 agosto) a Catania. Nell’ultima settimana è scattata la caccia al biglietto per ballare con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. A Catania si chiuderà il tour che ha portato in giro per l’Italia il “Deejay Time”, il programma radiofonico che ha fatto la storia della musica dance. La data siciliana fa parte del Wave Summer Music, il Festival itinerante promosso da Giuseppe Rapisarda Management. L’appuntamento di Villa Bellini è inserito anche nel Catania Summer Fest del Comune di Catania.

Deejay Time Celebration porta in Sicilia uno show unico e trasporterà il pubblico in quei mitici anni ’90 che hanno visto esplodere il fenomeno della musica elettronica, in un viaggio nel tempo ma che è anche proiettato al futuro, con le più grandi hit da dancefloor italiane e internazionali.

I protagonisti del Deejay Time sono stati dei veri e propri pionieri che hanno saputo scrivere una pagina indelebile della storia della musica dance e dal notevole impatto nella cultura pop italiana che ancora oggi attrae tre generazioni.

AlturEstival sui monti della conca d’oro

L’ottava edizione di “AlturEstival”, il festival organizzato dall’Associazione Culturale Formedonda e dal Club Alpino Siciliano, torna ad animare i monti della Conca d’Oro dal 30 agosto all’8 settembre. Un’iniziativa unica che unisce l’escursionismo ad attività culturali, spettacoli musicali e visite a complessi monumentali e aree naturali montane.

Monte Caputo, San Martino delle Scale, il massiccio dell’Appennino Siculo delle Madonie, Piano Semprìa, Piano Imperiale, Bosco del Vicaretto, Piano Pomo, la Chiesa del Castellaccio, l’Eremo di Liccia a Castelbuono, i Rifugi C.A.S. “Vicaretto” e “Morici”, la Chiesa del Santissimo Crocifisso a Castelbuono: saranno questi i luoghi suggestivi che ospiteranno la rassegna, sotto la direzione artistica di Mario Crispi.

AlturEstival 2023 presenta un cartellone ricco di artisti di grande talento: Persephone (ensemble composto da Stefano ed Eugenio Saletti, Luigi Cinque, Barbara Eramo), Shamal Re-wind (Enzo Rao, Giuseppe Viola, Nino Errera, Nino Agrusa e Chiara Minaldi), Areasud Electric Roots (Maurizio Cuzzocrea, Franco Barbanera, Giampiero Cannata, Mario Gulisano, Marco Carnemolla) con Alfredo Giammanco, Mystikos (Mario Crispi, Enzo Rao, Maurizio Maiorana, Giuseppe Lomeo, Maurizio Curcio, Nino Errera) e i giovani Davide Ambrogio, Alessia Tondo, Esdra, Sale, Antonino Polizzi.

“Talè, talè, talìa” a Enna

Dal 26 agosto fino al 12 settembre, Enna si veste di cultura con il festival nazionale “Talè talè talìa”, giunto alla sua quinta edizione. L’evento, promosso dall’Associazione Culturale Belvedere in collaborazione con l’Associazione Culturale Caracò, con il sostegno dell’Assessorato Regionale allo Sport, Turismo e Spettacolo, si concentra su temi cruciali come legalità, diritti, memoria, libertà e “femminile”.

Il festival si articolerà in due parti: la prima si svolgerà dal 26 agosto al 12 settembre, con appuntamenti che coinvolgeranno diverse discipline artistiche. La seconda parte, invece, si protrarrà fino al 26 ottobre, con un programma completo che sarà presto disponibile sul sito festivaltaletaletalia.it

