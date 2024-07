Gli appuntamenti

La Sicilia si veste a festa questo weekend, offrendo un ricco cartellone di eventi per tutti i gusti. Tra le colline dell’Etna, il “Sciaranuova Festival 2024” porta il teatro tra gli storici vigneti, mentre a Palermo il Museo Salinas si apre alla notte con concerti gratuiti e visite guidate. Gangi, con le sue giornate tra cultura e arte, propone un viaggio nel tempo, mentre Finale di Pollina si anima con “Aria di Eventi Pollina Fest”, un rassegna di musica e risate che coinvolge entrambi i centri. E per gli amanti della musica classica, “Palermo Classica” incanta il pubblico nel cortile di Palazzo Steri con musicisti di fama internazionale.

“Sciaranuova Festival” tra le colline dell’Etna

Il profumo di vino si mescola a quello di teatro, tra colline dell’Etna, dove il Sciaranuova Festival torna a dare voce a storie di creature spesso invisibili. Dal 19 al 27 luglio, solo sabato e domenica, la Cantina Planeta Sciaranuova, nella frazione di Passopisciaro, si trasforma in un palcoscenico unico, immerso tra vigneti e un palmento restaurato, per un’esperienza sensoriale che unisce arte e natura.

Sciaranuova festival presenta quattro spettacoli che svelano le sfaccettature più intime dell’animo umano attraverso figure al contempo sconcertanti e affascinanti. Sergio, il Nano di Italo Calvino, è il protagonista di uno spettacolo che indaga il rapporto tra il potere e l’umiltà, tra l’essere piccolo e l’essere grande. La moglie senza nome di Sergio, figura misteriosa e silenziosa, ci accompagna in un viaggio tra sogno e realtà, tra follia e ragione.

“Il Tango delle Capinere” di Emma Dante ci introduce a una coppia sconfitta, in bilico tra amore e dolore, tra nostalgia e speranza. Un tango amaro e profondo che ci ricorda la fragilità della vita e la forza dell’amore.

“Antropolaroid” di Tindaro Granata è un viaggio attraverso le generazioni, un’indagine sul tempo che passa e sulle cicatrici che lascia sulle nostre vite. Un racconto intimo e commovente che ci invita a riflettere sul valore del passato e sulla bellezza del presente.

Sono figure che incontriamo ogni giorno al supermercato, in treno o per strada, ma che solo a teatro abbiamo la possibilità di conoscere davvero. Figure che ci spingono a guardare oltre l’apparenza, a scoprire la loro anima nascosta.

Aperture serali al Museo Salinas di Palermo

Fino al 26 luglio, il museo si apre al pubblico anche di notte, offrendo un’esperienza unica che unisce arte, storia e cultura in un’atmosfera magica. Ogni venerdì sera, dalle 20.45, il chiostro de museo si anima con le note di musiche dal mondo, creando un’atmosfera rilassante. I visitatori potranno gustare un buon bicchiere di vino e immergersi nell’affascinante mondo della storia, esplorando le collezioni del Salinas sotto la luce delle stelle.

CoopCulture organizza visite guidate speciali, alle 20.45 e alle 21.45, che permettono di scoprire nei dettagli la ricchezza del museo. Il percorso si concentra sulla storia del Salinas, che custodisce tesori provenienti dai più importanti siti archeologici siciliani, come Selinunte, e racconta la multiculturalità del Mediterraneo attraverso oggetti e reperti del passato.

Gangi si accende in festa

L’estate gangitana si tinge di colori e risate, con un ricco cartellone di eventi che animeranno il centro storico del paese dal 20 luglio al 3 settembre. Quarant’anni di cultura, arte e divertimento per tutti i gusti e tutte le età, in un’atmosfera familiare e suggestiva, incastonata tra le bellezze del paesaggio montano siciliano.

La kermesse, che si apre con le Avisiadi, prosegue con una serie di appuntamenti: dal secondo raduno Vespa Club Gangi il 28 luglio, alle esibizioni della banda musicale, fino a concerti di artisti di fama nazionale come Roberto Cacciapaglia, Malarazza e Ciucciuzzi Band.

Agosto è il mese di festa per eccellenza a Gangi: con la sagra della spiga, momenti di puro divertimento con il cabaret di Stefano Piazza e Chris Clun, la magica notte bianca e una serie di passeggiate, spettacoli per bambini, saggi di saggi di danza e teatro, presentazioni di libri e mostre di pittura e fotografia. L’estate gangitana si conclude il 3 settembre con la festa di San Leonardo e un’emozionante spettacolo di sand art a cura di Stefania Bruno.

“Aria di Eventi Pollina Summer Fest”

L’estate siciliana si accende con la magia di “Aria di Eventi Pollina Summer Fest”, la rassegna di musica e risate che torna per la sua ottava edizione, tra Finale di Pollina e Pollina, dal 28 luglio al 22 agosto. Un cartellone ricco di nomi di spicco del panorama musicale italiano, per un’esperienza unica che fonde l’atmosfera suggestiva del paese con il divertimento e la musica di qualità.

Ad aprire le danze il 28 luglio alle 21.30 al Teatro Parco Urbano di Finale di Pollina sarà Roberto Lipari con il suo spettacolo “E ho detto tutto, quello che dissi che dico e che dirò”, un mix di stand-up comedy, ironia e satira che non mancherà di strappare un sorriso al pubblico.

Il 9 agosto alle 21.00, il Teatro Parco Urbano di Finale di Pollina ospita la cantante siciliana Carmen Consoli con il suo tour “Terra ca nun senti”, un concerto che promette di essere emozionante e suggestivo.

Il 16 agosto alle 19.30, l’atmosfera si trasferisce al Teatro Pietra Rosa di Pollina, dove Daniele Silvestri incante il pubblico con il suo “Il cantastorie recidivo”, un concerto al tramonto che sarà un’esperienza indimenticabile.

A chiudere la rassegna il 22 agosto alle 21.30 al Teatro Parco Urbano di Finale di Pollina, sarà Sergio Vespertino con “Sopra un palazzo”, uno spettacolo che unisce teatro e musica per un’esperienza suggestiva e profonda.

Palermo Classica a Palazzo Chiaramonte-Steri

Domenica 28 luglio alle 21.15, il cortile interno a piano terra di Palazzo Chiaramonte-Steri a Palermo si trasforma in un palcoscenico d’eccezione per un emozionante recital per due pianoforti. L’evento, inserito nella XIV edizione del festival “Palermo Classica”, promette di regalare al pubblico un’esperienza musicale indimenticabile.

Il festival, che si svolge dal 25 luglio al 22 settembre nel Complesso Monumentale dello Steri e nell’agorà del Museo Salinas, è un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica classica, con un ricco programma di concerti e spettacoli.

Domenica sera, due pianisti di fama internazionale, Kristina Miller e Alexander Yakovlev, si esibiranno in un repertorio che spazia dai grandi classici al contemporaneo.

Kristina Miller, pianista russo-tedesca, nata nel 1986 a Mosca da una famiglia di musicisti, ha dimostrato un talento eccezionale sin da giovanissima. Ha debuttato a otto anni con il Concerto Nr. 23 di W.A. Mozart, un evento che ha segnato l’inizio di una carriera brillante.

Alexander Yakovlev, riconosciuto come uno dei pianisti più artistici della sua generazione, è noto per la sua integrità e la raffinatezza emotiva delle sue esibizioni in tutto il mondo. Definito “un virtuoso e pensatore”, Yakovlev è un artista che “possiede un proprio stile fondato su una profonda penetrazione nella concezione del compositore…” (El Pais).

