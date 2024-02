Gli eventi settimanali

Palermo, città ricca di storia e cultura, si prepara ad accogliere un calendario fitto di appuntamenti culturali che promettono di conquistare residenti e turisti. Tra mostre, concerti, spettacoli teatrali ed eventi speciali, la capitale siciliana si conferma una delle mete più ambite per gli amanti dell’arte e della tradizione. Inoltre, in occasione del Carnevale, si potrà partecipare ai numerosi eventi organizzati per celebrare questa festa tradizionale, tra cui spettacoli di musica, danza e teatro.

“Le Vastasate” di Salvo Piparo, teatro jolly

Il teatro Jolly di Palermo si trasforma in un palcoscenico magico, dove la tradizione popolare siciliana rivive con tutta la sua forza e il suo fascino intramontabile. Salvo Piparo e Michele Piccione regalano al pubblico uno spettacolo coinvolgente ed emozionante che celebra le radici profonde della cultura siciliana e la sua capacità di raccontare storie che attraversano secoli.

“Le Vastasate” è un viaggio nell’anima della Sicilia, un omaggio alla creatività del popolo siciliano che sa trasformare anche le vicende più comuni in racconti straordinari. Dal 2 all’11 febbraio (solo venerdì, sabato e domenica), con la maestria che contraddistingue Salvo Piparo, il pubblico viene trasportato in un mondo fatto di colori, suoni e profumi tipici dell’isola mentre, le musiche di Michele Piccione rappresentano la colonna sonora perfetta per creare un’atmosfera suggestiva e coinvolgente, capace di far rivivere le antiche tradizioni di un tempo lontano.

“Female Symphonic Orchestra”, Teatro Politeama

Il concerto dell’Ensemble della Female Symphonic Orchestra Austria rappresenta un evento unico nel panorama musicale palermitano. Il programma proposto per il concerto del 5 febbraio al Politeama Garibaldi si preannuncia ricco di spunti di riflessione. La presenza di un’orchestra composta interamente da donne è già di per sé un elemento di grande interesse e significato.

L’iniziativa della direttrice d’orchestra Silvia Spinnato di dedicarsi alla riscoperta del repertorio femminile classico e romantico contribuisce a dare voce a figure importanti: le composizione di Dona Pejačević, Mathilde Kralik von Meyrswalden, Germaine Tailleferre e Florence Price, promettono di offrire un viaggio emozionante attraverso la sonorità e le atmosfere di un periodo storico particolarmente fertile dal punto di vista musicale.

“Le cinque rose di Jennifer”, Teatro Biondo

Il Teatro Biondo di Palermo accoglie l’opera teatrale “Le cinque rose di Jennifer”, capolavoro di Annibale Ruccello che debutta sulle sue prestigiose scene. Daniele Russo, affiancato da Sergio Del Prete, si cala nei panni di un travestito sognatore e romantico, regalando al pubblico una metafora avvincente sulla vita e sulla città di Napoli, dove tristezza e ironia si intrecciano nel magico mondo del teatro.

A partire da martedì 6 febbraio alle ore 21.00, la pièce, diretta da Gabriele Russo, sarà in scena nella suggestiva Sala Strehler del Teatro Biondo di Palermo.

“Il magico mondo di madre natura”, Teatro Politeama Garibaldi

Il Teatro Politeama Garibaldi di Palermo presenterà un evento ideato da Dinesha Di Francesco e interpretato insieme a Paolo Calabrese. Il 5 febbraio a partire dalle 11, il palco del teatro si trasformerà in un luogo incantato dove quattro storie fantastiche prenderanno vita grazie alla magia delle parole e alla suggestiva musica di Enrico Morsillo. I protagonisti, con il loro talento e la loro creatività, ci condurranno in un viaggio straordinario alla scoperta di un mondo dove piante e animali parlano, ridono e giocano come esseri umani.

“Maschere che passione” da Mastro Geppetto a Palermo

Il laboratorio per bambini “Maschere che passione” promette di trasformare il giovedì 8 febbraio in un pomeriggio ricco di creatività per i più piccoli. L’appuntamento è presso Mastro Geppetto, un luogo magico dove l’immaginazione dei bambini potrà esprimersi liberamente.

Il laboratorio è dedicato ai bambini dai 5 anni in su ed è su prenotazione, con posti limitati per garantire un’esperienza coinvolgente e di qualità. Durante l’evento, i partecipanti avranno l’opportunità di creare maschere uniche e originali, dando libero sfogo alla propria fantasia e alle abilità manuali.

Alla fine del laboratorio è inoltre prevista una sfilata dei partecipanti indossando le loro maschere, seguita da una premiazione per il miglior costume.

Il signor “Vattelappesca”, Teatro Agricantus

Il Teatro Agricantus decide di accontentare il pubblico aggiungendo nuove date per lo spettacolo “Il Signor Vattelappesca” di Sergio Vespertino, a causa delle numerose richieste che hanno portato al tutto esaurito fino al 3 marzo. L’opera, riproposta a distanza di 10 anni dalla sua ultima messa in scena, si basa sull’oralità e promette di regalare momenti di leggerezza, comicità e poesia.

Lo spettacolo sarà in scena da mercoledì 7 febbraio a domenica 11 febbraio e successivamente martedì 13 febbraio e da giovedì 15 a domenica 18 febbraio, con rappresentazioni serali alle 21 e domenicali alle 18.

La trama segue le vicende del Signor Vattelappesca, un personaggio che si trasforma in un uccello solo dentro di sé, esplorando concetti di libertà e fantasia che potrebbero risuonare nel cuore di ciascun spettatore e celebrando la natura e la gioia di vivere.

