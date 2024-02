Gli eventi del weekend a Palermo

Palermo si prepara a vibrare al ritmo della musica e dello spettacolo questo febbraio. Dai locali più intimi alle suggestive location, la città si anima con una varietà di concerti e performance che promettono di accendere le serate dei palermitani. Con un’ampia offerta di eventi musicali, spettacoli e “aperitivi in teatro”, c’è qualcosa per tutti i gusti. Dal jazz al rock, dalla classica alla contemporanea, c’è larga scelta per tutti gli amanti dello spettacolo. Di seguito gli eventi in programma.

Gli eventi in programma, 2 Febbraio: “Aperitivo in Teatro”

“Aperitivo in Teatro” è il nuovo format del Teatro Biondo di Palermo che fino a maggio proporrà spettacoli di prosa, musica e danza, accompagnati dal convivio di qualità, per serate all’insegna dell’arte del buon cibo. Feudo Disisa parteciperò all’evento “Aperitivo in Teatro” al Teatro Biondo di Palermo, che offrirà spettacoli teatrali accompagnati da degustazioni di cibo e vino.

Il primo evento si terrà il 2 febbraio e includerà un cooking show, musica e la rappresentazione di “Processo Galileo”. Mario Di Lorenzo, titolare di Feudo Disisa, esprime entusiasmo per l’opportunità di partecipare a un evento multisensoriale che unisce arte, storia ed enogastronomia. I biglietti sono disponibili al prezzo di 25 euro per l’evento completo o 9 euro solo per l’aperitivo.

Nomos Jazz

Il cineteatro Golden di Palermo ospiterà, giorno 2 febbraio, un eccezionale concerto del trio guidato da Nduduzo Makhatini al piano, Zwelakhe Dumas Bell Le Pere al contrabasso e Chad Taylor alla batteria. L’evento promette di offrire un’esperienza multisensoriale unica, combinando la potenza della musica dal vivo con la magia del teatro.

Il pianista, compositore e improvvisatore sudafricano presenta “in the Spirit of Ntu” (Blue Note Records”), il suo decimo album in studio, una musica originale nella sua arcana bellezza che riassume i principi di una poetica che è insieme mistica contemporaneità e religiose tradizione ancestrali.

L’1 febbraio l’artista si è esibito a Catania, presentando il suo decimo album “In the Spirit of Ntu”

Live e dj set a Palermo

Altro appuntamento in programma per venerdì 2 febbraio è il live show al Dorian di Palermo. Un venerdì per un live tutto da ballare con i Roadrunners e a seguire il dj set con Fabio Flesca e Alex Pavone.

Altro appuntamento di venerdì 2 febbraio, con ingresso libero, è quello al Corten di Palermo con la musica dei We Man. Anche il Tatum art offre una serata all’insegna della musica: alle 20.30 appuntamento con il live di Francesco Patti, Justin Salisbury, Diego Tarantino e Koe Santoro.

Ai Candelai invece è possibile assistere al live di Savana Funk, ore 22.30. A seguire il dj set con Giacomo Virzì e Beat Coins.

Brass Group, dal 2 al 4 febbraio

Le sorprese non finiscono qui. Dal 2 al 4 febbraio, il Real Teatro Santa Cecilia di Palermo ospiterà un altro evento da non perdere: il Brass Group porterà sul palco Jorge Luis Pacheco, un vero gigante della scena musicale internazionale. Insieme all’orchestra Jazz siciliana, Pacheco presenterà lo spettacolo intitolato “From Havana to Palermo”, un viaggio musicale che promette di cantare ed emozionare il pubblico con la sua straordinaria fusione di stili e culture.

Tributi ad artisti, dall’1 al 3 febbraio

Prosegue la musica del weekend a Palermo. Il Miles Davis jazz club, dal 1 febbraio al 3, ha in programma numerosi live-show: dal tributo jazz alla musica di Amy Winehouse, al concerto del Power Quintet e il tributo alla regina del soul Aretha Franklin.

Giorno 3 febbraio al Dorian di Palermo è in programma il live con i Treephase e a seguire il dj set di Toni Tonè con il sax di Gerardo Vitale.

Musica classica, Politeama Garibaldi di Palermo

Per gli amanti della musica classica, la stagione della Foss al Politeama Garibaldi di Palermo offre un programma altrettanto ricco. Venerdì 2 e sabato 3 febbraio, Beatrice Venezi dirigerà l’orchestra sinfonica siciliana sulle note di Cajkovskij.

