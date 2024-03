Gli eventi in programma

A pochi giorni dalla settimana santa, le città siciliane si preparano alla commemorazione della resurrezione con riti e tradizioni. Nei prossimi giorni, è in programma un calendario ricco e articolato di eventi passando da spettacoli teatrali e musicali, all’apertura del museo delle illusioni a Palermo fino all’inaugurazione del presepe di Pasqua a Balestrate. Nel capoluogo siciliano inoltre, ci saranno tre giorni interamente dedicati alla poesia performativa e, con l'”Hip hop market” verranno allestiti venti spazi espositivi per la fiera dell’artigianato siciliano nel cuore del centro storico di Palermo.

Museo delle illusioni, Palermo

A Palermo la magia e l’illusione si fondono nella nuova “Città delle illusioni”, un museo che esplora il mondo delle illusioni ottiche, la scienza dell’ottica e l’inganno del cervello attraverso varie installazioni e mostre. Situato nel cortile San Giovanni degli Eremiti 2, il museo sarà aperto al pubblico sabato 23 marzo.

L’esperienza offerta dalla “Città delle illusioni” è unica e coinvolgente. Con una superficie di quasi 400 metri quadrati, il museo offre attrazioni come una “stanza interattiva” in cui i visitatori possono muoversi usando i loro sensi e una “stanza senza gravità” dove le leggi della fisica vengono messe in crisi dalla deformazione dello spazio.

Il museo accoglierà un massimo di 20 persone per ingresso, garantendo un’esperienza tranquilla e coinvolgente.

Il presepe di Pasqua, Balestrate

Il presepe di Pasqua che celebra la pace e la cristianità sarà inaugurato lunedì 18 marzo alle 18.30 a Balestrate, nei locali di via Madonna del Ponte 101. Questa mostra, rappresenta dieci scene della passione di Gesù realizzate a mano da artigiani locali, in un’interpretazione originale e innovativa.

Le scene del presepe saranno illuminate in modo tale da sembrare sospese nel vuoto, popolate da personaggi storici e contemporanei. Oltre ai tradizionali personaggi della storia della passione, il presepe includerà figure moderne come i giudici Falcone e Borsellino, Padre Pino Puglisi, Franca Viola, Domenico Intravaia e persone i famosi youtuber “Me contro te”, Luigi Calgna e Sofia Scalia.

“I migliori anni della nostra vita”, Marco Travaglio al teatro Golden

Il noto giornalista Marco Travaglio sarà protagonista di diversi spettacoli teatrali in diverse città italiane nel mese di marzo. La seconda stagione de “I migliori anni della nostra vita” racconta in modo satirico gli ultimi cinque anni di storia italiana. Lo spettacolo sarà in scena a Palermo il 23 marzo al teatro Golden, a Bari il 26 marzo e a Piacenza il 28 marzo.

Attraverso il suo spettacolo, Travaglio analizza come i poteri della politica, della finanza e dei media abbiano influenzato il destino politico dell’Italia, ostacolando i cambiamenti richiesti dalla cittadinanza. Le sue riflessioni toccano temi cruciali come la sovranità limitata dell’Italia, le guerre economiche e geopolitiche e le manipolazioni dell’informazione.

Lo spettacolo “Cenerentola”, teatro Massimo

Il teatro Massimo di Palermo accoglierà sul suo palcoscenico il corpo di ballo con lo spettacolo “Cenerentola“, un balletto con le musiche di Prokofiev nella pluripremiata versione del coreografo Thierry Malandain. La giovane e affermata direttrice slovena Mojca Lavrencic guiderà l’orchestra del teatro Massimo in questa straordinaria produzione.

Il balletto, noto per il suo stile, il virtuosismo e la sensualità delle coreografie di Malandain, ha conquistato il pubblico internazionale nel 2013. Basato sulla fiaba di Charles Perrault e sulle musiche di Prokofiev, “Cenerentola” affronta in modo originale il tema del riscatto e della fanciulla sola e sfortunata.

“P/atto poesia in azione”, il festival della poesia performativa

A Palermo arriva la terza edizione di “P/atto poesia in azione”, il festival di poesia performativa totalmente finanziato dal baso e organizzato dal teatro Atlante, con la direzione artistica di Preziosa Salatino e Giuseppe Di Vincenzo. Quest’edizione, che comprende spettacoli teatrali e musicali, mostre, performance in strada e workshop di scrittura, si svolge dal 22 al 24 marzo e prevede la collaborazione di Booq, la biblioteca del quartiere Kalsa, la libreria Europa, la libreria Cirasa e il circolo Arci Bocs di Bagheria.

La settimana santa a Caltanissetta, eventi e celebrazioni

La settimana santa a Caltanissetta è un momento di profonda devozione e spiritualità che coinvolge non solo i cittadini nisseni ma anche i numerosi visitatori provenienti da ogni parte del mondo. Dal 22 al 31 marzo, la città si trasforma in un palcoscenico di eventi e celebrazioni proprie della tradizione siciliana.

Il cuore pulsante di questa settimana intensa è rappresentato dalle processioni, dalle rappresentazioni teatrali e dalle liturgie antiche che si tengono nel capoluogo nisseno. La via Crucis guidata dal vescovo Mario Russotto, le processioni di Gesù Nazareno e delle varicedde, le rappresentazioni teatrali dell’Atepa che ripercorrono la passione di Cristo sono solo alcune delle esperienze che i partecipanti potranno vivere.

La settimana santa culmina con il suggestivo venerdì santo, giorno in cui la statua lignea del “Cristo nero” viene portata in processione per le vie della città, illuminata dalle fiaccole e accompagnata dalle note struggenti delle marce funebri e dalle ladate dei fogliamari.

“Hip hop market easter edition”, fiera dell’artigianato

La fiera dell’artigianato siciliano “Hip hop market easter edition” è pronta a stupire i visitatori nel cuore di Palermo con la sua prima edizione pasquale. Organizzata dall’associazione “Artigianando”, l’evento si svolgerà dal 21 marzo al 2 aprile in via Generale Magliocco.

Con venti spazi espositivi allestiti nel centro città, la fiera sarà aperta tutti i giorni, con orari che permettono ai visitatori di immergersi nell’arte e nella creatività siciliana. Dalle 10 alle 20 la lunedì al venerdì e fino a mezzanotte il sabato, gli appassionati di artigianato potranno scoprire e acquistare oggetti unici realizzati a mano da talentuosi artigiani locali.

