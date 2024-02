Gli eventi in programma

Un fine settimana ricco di spettacoli, musica e tour guidati alla scoperta di Palermo e della famiglia Florio, la famiglia fondatrice di un Sicilia moderna e produttiva. Sono in programma per tutto il weekend, numerosi tour che permetteranno di ammirare le architetture della Bella Epoque ma anche di assistere a spettacoli pronti ad intrattenere l’intero nucleo familiare. Riapre la catacomba di Porta d’Ossuna a Palermo con nuovi orari per visite guidate alla scoperta della storia dei primi cristiani e delle antiche leggende della città. Per gli amanti dello spettacolo in teatro, c’è “Voglio andare a teatro” uno spettacolo che mira a divertire e coinvolgere grandi e piccini. Di seguito tutti gli eventi in programma del weekend.

“Voglio andare a teatro”, al Teatro Convento

Appuntamento sabato 17 febbraio al Teatro Convento di Palermo. Uno spettacolo teatrale che mira a divertire e coinvolgere grandi e piccini con un susseguirsi di gag e personaggio colorati e spiritosi tra i più amati dei bambini. Un format teatrale pensato per tutta la famiglia, che avrà inizio alle 17 in via Castellana Bandiera. Un’atmosfera giocosa in cui sarà il pubblico stesso a diventare il protagonista grazie all’aiuto dei numerosi personaggi con cui basterà interagire con ironia e spirito di iniziativa.

“Ciàuru folk”, Cantieri culturali della Zisa

Il progetto “Ciàuru folk” si propone di valorizzare le tradizioni folkloristiche e il patrimonio artistico del territorio attraverso spettacoli teatrali. Rivolto ai giovani, cittadini e turisti di tutte le età, il ciclo di spettacoli ha l’obbiettivo di divulgare, educare e intrattenere. Lo spettacolo, in programma per sabato 17 alle 18.30 offre un viaggio alla scoperta delle ricchezze etno-musicali con la firma artistica del Teatro Ditirammu.

Tour “I Florio, una dinastia”

I Florio saranno al centro di un tour culturale organizzato da Esplora Siti Sicilia. Durante i sabati e le domeniche di gennaio, febbraio e marzo, i partecipanti avranno l’opportunità di immergersi nella storia affascinante dei Florio, scoprendo segreti e le curiosità legate a questa famiglia leggendaria.

Il tour, della durata di due ore, si svolgerà nel centro di Palermo, partendo da piazza Marina, di fronte alla suggestiva Fontana del Garaffo alle 10.30. Un’occasione per rivivere la Belle Epoque e per scoprire il patrimonio culturale e artistico legato a questa famiglia.

Lo spettacolo dei pupi, Museo Pasqualino

Il Museo delle Marionette di Palermo è il custode di un mondo affascinante: l’opera dei Pupi. Questo patrimonio culturale è ancora vivo e vibrante grazie agli spettacoli quotidiani portati in scena al Museo delle Marionette; ogni lunedì alle 11 e da martedì a sabato alle 17, il museo propone episodi tratti dalla celebre “Storia dei paladini di Francia” di Giusto Lo Dico.

Sul palcoscenico prendono vita Carlo Magno, Orlando, Rinaldo, Angelica, il mago Malagigi e molti altri personaggi, in un intreccio di amori, duelli, battaglie, scambi di persona e viaggi misteriosi.

Visite a Villa Malfitano-Whitaker

Venerdì 17 dalle 10 alle 19 è possibile visitare la villa inglese posta nell’elegante via Dante, asse rappresentativo dello splendido periodo artistico che è stato il Liberty di Palermo: con le guide di Terradamare la visita guidata permette ai partecipanti di immergersi nella storia e nell’arte che caratterizzano villa Malfitano-Whitaker, con particolare attenzione alle opere d’arte esposte e alla storia della famiglia che ha abitato la villa.

Visite alle catacombe di Porta d’Ossuna

Esplorare la storia nascosta della città e immergersi nelle antiche leggende che circondano le catacombe di Porta d’Ossuna. I nuovi orari di apertura, il sabato dalle 15.00 alle 17.00 e la domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00, offrono a residenti e turisti l’opportunità di esplorare questo luogo in momenti diversi della giornata.

Durante la visita, gli archeologi condivideranno con i visitatori storie e aneddoti legati alla catacomba. Dai rifugi dei Beati Paoli ai ricoveri antiaerei della seconda guerra mondiale, la storia della catacomba si intreccia con quella della città stessa.

Marco Angius dirige l’Orchestra Sinfonica Siciliana, Teatro Politeama

L’Orchestra Sinfonica Siciliana si prepara per un nuovo grande appuntamento musicale a Palermo. Venerdì 16 febbraio alle 21.00, con replica nel pomeriggio di sabato 17, al Politeama Garibaldi, il direttore Marco Angius guiderà l’orchestra accompagnato dal pianoforte di Giuseppe albanese.

Il concerto, che spazierà da Schubert a Schimann, sarà diretto da Angius seguendo la trascrizione per orchestra di Aldo Clementi.

