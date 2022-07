Apre l’arena sul mare a Sant’Erasmo. Un cinema all’aperto, a pochi passi dall’acqua, ed è subito boom con 150 spettatori al primo spettacolo.

Il pubblico apprezza

Appena il tempo di dare il via che già il pubblico dimostra di amare, sin dalla prima sera l’iniziativa nuova e tipicamente estiva. A tenere a battesimo l’arena sul mare è stata la proiezione di “Madres Paralelas” (2021), l’ultimo film di Pedro Almodovar replicato la sera seguente alle 21. Primo spettacolo e primo sold out sfiorato.

Lo spazio all’aperto di Terzo Millennio

Anche quest’anno lo spazio all’aperto allestito da Terzo Millennio, costola della rassegna Porto d’arte che celebra i suoi primi 14 anni, è da subito un punto di riferimento di cinefili appassionati, o anche di chi vuol semplicemente recuperare un film magari perso in inverno. Siamo sul mare, e il tramonto è fantastico: qui si srotolerà un bel cartellone e, da metà agosto, anche qualche anteprima italiana e cartoon per i più piccoli.

Un successo sottolineato da Andrea Peria di Terzo Millennio, presidente Anec Palermo e vicepresidente Agis regionale che è l’anima di questa iniziativa come di tante altre

Film nel fine settimana

Dopo Almodovar sabato 30 luglio è toccato invece a “L’arma dell’inganno – Operazione Mincemeat” flm di quest’anno di John Madden con Colin Firth e Matthew MacFadyen e Kelly MacDonald. Si tratta di un film di guerra dal taglio accademico che racconta il piano improbabile che gli inglesi misero in atto nel 1943 per ingannare i nazisti e far loro credere che lo sbarco sarebbe avvenuto in Grecia e non in Sicilia. Una curiosità, a guidare l’operazione Mincemeat, c’è anche Ian Fleming, il papà di James Bond.

Oggi, domenica 31 luglio, sempre alle 21,30, ecco “Una famiglia vincente – King Richard” (2021) di Reinaldo Marcus Green che racconta la storia delle due superstar del tennis, Venus e Serena Williams, tramite la figura del padre-allenatore interpretato da Will Smith. Lunedì e martedì il documentario-gioiello di Giuseppe Tornatore dedicato a Ennio Morricone: “Ennio” (2021) ha contributi stellari (Quentin Tarantino, Clint Eastwood, Oliver Stone) e ha ottenuto tre David di Donatello.