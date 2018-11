sorge in via ugo la malfa, 3

Nasce un nuovo superstore Conad a Palermo. Si trova in via Ugo La Malfa 3, è stato inaugurato ieri domenica 25 novembre ed è operativo ed aperto al pubblico da questa mattina, lunedì 26 novembre.

Conad accresce, così, la rete di vendita e rafforza la sua quota di mercato che nel 2018 si attesta al 15,50 per cento (in sensibile crescita rispetto al 2017. Fonte GNLC I semestre 2018) confermando la leadership nella regione.

“I consumatori siciliani quest’anno hanno premiato l’impegno di Conad per la tutela del potere d’acquisto e per un’offerta sempre più rispondente alle loro necessità di qualità conveniente- dichiara Antonio Brianti, direttore generale COO Conad Sicilia- “Un’offerta basata su tante buone pratiche: dal ribassamento dei prezzi di tantissimi prodotti di grandi marche, alla convenienza quotidiana con iniziative come prezzi Bassi&Fissi su centinaia di prodotti a marchio Conad, dai libri scolastici scontati alla distribuzione di buoni spesa, alle innumerevoli iniziative promozionali realizzate durante l’anno che hanno garantito ai clienti un risparmio del 30 per cento circa”.

“Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti in un anno segnato da un mercato siciliano in grande difficoltà- dichiara Vittorio Troia, direttore generale CFO di Conad Sicilia- Abbiamo affrontato le sfide puntando sull’ammodernamento e ristrutturazione della rete di vendita, per rafforzare la competitività e l’efficienza delle imprese dei soci. Oggi l’apertura di questo Conad Superstore rappresenta la sintesi di quello che vogliamo offrire ai nostri clienti: una struttura moderna, innovativa e soprattutto funzionale, con tanti servizi”.

Nel Conad Superstore – una superficie di 1.650 mq, 7 casse e 40 addetti, di cui il 50% nuove assunzioni – sono presenti i reparti con banchi assistiti di ortofrutta, carni, gastronomia, pane e pizza, pasticceria, pesce, oltre a surgelati, enoteca, generi vari e non food con 8.000 prodotti, molti dei quali provengono da fornitori locali. Grande spazio è riservato al salutistico, con specifiche aree dedicate alla celiachia, al biologico, ai prodotti ad alta digeribilità e al mondo del benessere in generale. Tra le novità, la presenza di un’area ristoro “Con Sapore Conad” con ampio assortimento per una pausa pranzo di qualità da consumare direttamente nella comoda area attrezzata del punto vendita. Il negozio è stato realizzato ponendo massima attenzione all’innovazione e ai servizi e oggi si presenta dotato di tecnologie innovative e sostenibili, quali le centrali frigorifere e i nuovi banchi refrigerati ad alta efficienza, oltre alle lampade a led per il sistema di illuminazione.

“La spesa è una cosa seria e noi di Conad lo sappiamo bene, mettendoci la faccia ogni giorno. -Dichiara Salvatore Abbate, presidente di Conad Sicilia e amministratore dell’Abbate Group, la società che gestisce il nuovo superstore- Nella provincia di Palermo abbiamo una quota di mercato del 28% e siamo presenti con oltre 130 punti di vendita e un’ampia scelta di format per venire incontro alle diverse esigenze di spesa dei palermitani: Superstore, Conad, Conad City, Margherita, Todis e PetStore. Il nostro è un impegno concreto per soddisfare quotidianamente i clienti e questa nuova apertura è la dimostrazione della nostra voglia di offrire loro sempre di più, in termini di servizi, qualità e convenienza”.