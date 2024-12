Aprirà un’agenzia di Unicredit in quello che un tempo era uno dei negozi storici dell’abbigliamento a Palermo. L’ex negozio Niceta sarà la sede di una delle agenzie del gruppo bancario.

Il trasferimento imminente della filiale Unicredit

Nelle prossime settimane è previsto il trasferimento della filiale dove un tempo si trovava l’ex sede del negozio occupando tutti i locali del piano terra. Ad essere trasferiti sono gli uffici di Unicredit che attualmente si trovano in via Roma 183, nello storico palazzo del Banco di Sicilia messo in vendita e che forse ospiterà un albergo.

La storia dell’ex negozio Niceta

Il negozio Niceta è stato tra i beni sequestrati alla famiglia dei commercianti palermitani dalla sezione misure di prevenzione diretta dall’ex giudice Silvana Saguto. Beni che sono stati restituiti.

Via Roma si trasforma: Deichmann approda a Palazzo Monteleone

Quello di Niceta non è l’unico cambiamento che la via Roma sta subendo. All’interno dello storico e sontuoso Palazzo Monteleone, ex sede del Credito italiano, approda Deichmann.

Un retailer di calzature nel cuore di Palermo

L’antica dimora dell’aristocrazia siciliana, che si trova fra piazzetta Due Palme e via Monteleone, per anni sede del Credito Italiano, ospita al suo interno lo store di uno dei retailer di calzature più grossi d’Europa.

Il ritorno dei grandi marchi in via Roma

L’arrivo di Deichmann in via Roma conferma l’interesse dei grandi marchi a investire in quella che un tempo era la “via dello shopping”. Dal fastfood Burger King, che aprirà proprio accando al negozio di scarpe, a Kfc in piazza San Domenico.

Nuova norma favorisce il ritorno dei grandi marchi

A rendere possibile il ritorno di questi marchi dopo anni di “deserto commerciale”, la norma – approvata a gennaio 2024 all’Ars – che aumenta la quadratura dei negozi presenti nei centri storici delle città.