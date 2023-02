Procedure amministrative affidate all'assessorato alla Cultura

Passi in avanti sull’iter per intitolare una strada alla memoria di fratel Biagio Conte. La Giunta del Comune di Palermo, in data 31 gennaio, ha approvato un atto d’indirizzo con il quale si intende dare seguito alla volontà di intestare un’area del capoluogo siciliano alla memoria del missionario laico scomparso il 12 gennaio 2023.

Procedure tecniche affidate all’assessorato alla Cultura

Si lavora quindi al riconoscimento da attribuire al fondatore della Missione di Speranza e Carità. Ente attraverso il quale fratel Biagio ha dato una mano agli ultimi, ai più bisognosi. Un senso di altruismo e di solidarietà che, con l’approvazione dell’atto d’indirizzo, l’Amministrazione intende premiare. “Con l’intitolazione al missionario palermitano – si legge nella delibera – l’Amministrazione Comunale vuole esprimere un segno di riconoscenza e di omaggio ad uno dei simboli più carismatici della Città di Palermo. Un uomo che ha dedicato la sua vita all’accoglienza, all’ospitalità e ai poveri della sua città, portando a tutti coloro che incontrava un messaggio di pace e di speranza”. Un’operazione di cui si occuperà l’assessore alla Cultura Giampiero Cannella, coadiuvato dagli uffici dell’Area relativa.

Qualche settimana fa la richiesta in Prefettura

Un provvedimento che si muove sullo stesso asse di quello presentato all’attenzione della Prefettura di Palermo il 17 gennaio scorso. Procedura con la quale il primo cittadino intendeva intitolare una strada alla memoria di Biagio Conte. Atto per il quale servirà una deroga speciale dal momento che per tali provvedimenti bisognerebbe attendere almeno 10 anni dalla morte. Il sindaco Roberto Lagalla però si era detto fiducioso che dall’ufficio del governo arrivino risposte positive.