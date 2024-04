Carta: "Progetto finale fra fine 2024 ed inizio 2025. Ci saranno spazi di socialità per il quartiere"

Rilanciare l’ex Chimica Arenella attraverso il contributo di investitori internazionali. Prosegue l’iter di Reinventing Cities, bando urbanistico che ha coinvolto oltre 40 grandi città europee e mondiali in progetti d’innovazione e di riqualificazione urbana. Ambito nel quale il Comune di Palermo è riuscito ad inserire lo spazio di via Papa Sergio I, ad oggi abbandonato e privo di reali possibilità di rilancio. Un’area che però, per la sua posizione geografica, si presta a diverse finalità economiche e di business.

Per metterle in pratica bisognerà realizzare un progetto solido, nonchè reperire seri investitori internazionali. Un obiettivo di cui si occuperanno gli organizzatori del bando internazionale, i quali dovranno fornire una lista di potenziali interessati al Comune di Palermo entro l’11 luglio. A tal proposito, ieri mattina, si è svolto un primo sopralluogo nella struttura di via Papa Sergio I al quale hanno partecipato una serie di attori economici provenienti da diversi paesi europei, come Belgio e Francia. A coordinare le operazioni per l’Amministrazione Comunale c’era l’assessore Maurizio Carta, il quale sta seguendo da vicino questa prima fase di Reinventing Cities.

Il sopralluogo all’ex Chimica Arenella









Il bando è stato presentato ieri pomeriggio a Palazzo De Seta alla presenza del sindaco Roberto Lagalla e dei principali portatori d’interesse cittadini. Nelle prossime settimane ci saranno ulteriori sopralluoghi con altri potenziali investitori. Ciò al fine di far conoscere al massimo le potenzialità e le criticità da risolvere all’interno dell’ex Chimica Arenella. La prima fase di Reinventing Cities si concluderà l’11 luglio. Fra le proposte arrivate, gli uffici di Palazzo delle Aquile dovranno selezionare una cerchia ristretta di 3 o 5 proposte.

Vincitore del bando fra fine 2024 ed inizio 2025

In seguito, saranno previsti dei workshop per far conoscere i progetti di rilancio per l’ex Chimica Arenella. Dopodichè, il Comune dovrà decidere la proposta che riterrà migliore. Il vincitore del bando dovrebbe essere ufficializzato fra fine 2024 ed inizio 2025, in modo da consentire poi un celere avvio dei lavori di riqualificazione. Una struttura nella quale si potrebbero avviare diverse tipologie di business, quali ad esempio strutture turistico-ricettive, attrezzature sportive e per il tempo libero, attività culturali, attività per l’artigianato e qualsiasi altra funzione compatibile con il pregio dell’ambito. Ogni proposta dovrà contenere, oltre alle caratteristiche economico-finanziarie del business da intraprendere, anche degli spazi di socialità da destinare al quartiere dell’Arenella.

Carta: “Su ex Chimica Arenella abbiamo cambiato approccio”

“L’importanza del sito dell’Ex Chimica Arenella e la necessità di reimmaginare una porzione importante della città, ci ha imposto di cambiare approccio rispetto ai tentativi precedenti – ha sottolineato l’assessore Maurizio Carta -. Non soltanto, dunque, l’individuazione di risorse pubbliche o un tradizionale concorso per progetti ed idee ma un percorso che sia contemporaneamente l’individuazione di idee funzionali molto ampie e che in qualche modo ricordano che la Chimica Arenella è anche un dispositivo del quartiere. Bisogna individuare investitori disponibili a prendersi in gestione il bene, con le modalità che individueremo, ed essere gli operatori che renderanno quel luogo vitale e vibrante rispetto alla comunità”.

La rigenerazione urbana della costa di Palermo

L’obiettivo della partecipazione al bando è quello di innescare un progetto di rigenerazione urbana da inserire nell’idea di un più ampio rilancio del patrimonio costiero della città. Ragionamento nel quale rientrano ad esempio gli interventi in essere e futuri sulla Costa Sud, la futura realizzazione di un innovation hub all’interno del porto e il rilancio della Costa Nord. Area, quest’ultima, in cui rientra anche l’ex Chimica Arenella.