La richiesta del consigliere di circoscrizione Giovanni Galioto

Recuperare uno spazio confiscato alla mafia per ridestinarlo a progetti di pubblica utilità per il quartiere Arenella. E’ questa la richiesta mossa dal consigliere della VII Circoscrizione Giovanni Galioto, in merito ad un terreno ricadente nell’area di via Papa Sergio I, a Palermo. Un’area abbastanza ampia ma che vive oggi un evidente stato di incuria. Ciò in quanto è stata trasformata in una specie di cimitero delle auto. Mezzi che risultano abbandonati sul posto e sventrati di ogni pezzo.

La proposta per riqualificare il bene confiscato all’Arenella

Un bene in questo momento in mano all’Agenzia per i Beni Confiscati ma sul quale l’esponente pentastellato auspicherebbe un interesse da parte del Comune, in modo da poterlo ridestinare come area giochi per bambini o famiglie, oppure per un futuro parcheggio di cui l’area, anche a livello urbanistico, avrebbe certamente bisogno, vista anche la vicinanza con il cimitero dei Rotoli.

“Questo è un bene che, per circa vent’anni, è stato sequestrato. Dopo tale periodo, l’Agenzia dei Beni Confiscati ne ha acquisito la proprietà. Un paio di anni fà, la struttura è andata a gara. Ma la stessa è andata deserta. Ciò anche perchè l’Agenzia chiedeva una riqualificazione di tutta l’area che un ente di terzo settore, allora principali destinatari del bando, non potevano di certo sostenere”.

Un’area sulla quale si potrebbe giocare una partita importante a breve. “Domani ci sarà un tavolo fra l’Agenzia e il Comune. La speranza è che l’Amministrazione possa avocare a sè questo spazio attraverso una manifestazione d’interesse. Questo permeterebbe di poter utilizzare gli spazi, oggi in stato di abbandono, per la borgata dell’Arenella. Zona che, anche a livello orografico e urbanistico, necessita di nuovi spazi. Chiediamo quindi all’assessore Andrea Mineo e al vicesindaco Carolina Varchi di interessarsi della questione all’interno del confronto con l’Agenzia per i beni confiscati“. Staremo a vedere se l’appello proveniente dalla VII Circoscrizione troverà accoglimento.