Non ha aspettato la fine del percorso verso le amministrative come aveva annunciato. Il presidente della regione Nello Musumeci ha nominato il nuovo assessore regionale alla Formazione professionale e all’Istruzione completando la giunta regionale che era rimasta con 11 assessori su dodici.

Nominato Alessandro Aricò di Diventerà Bellissima

Il nuovo assessore è Alessandro Aricò, esponente di Diventerà bellissima, il movimento proprio di Musumeci, del quale era, fino ad oggi, deputato e presidente del gruppo parlamentare. La delega è stata firmata poco dopo le 13 dal presidente della Regione Nello Musumeci che aveva tenuto per se l’incarico per due mesi e mezzo circa.

Succede a Roberto Lagalla

Di fatto Aricò succede a Roberto0 Lagalla, il candidato sindaco del centrodestra a Palermo, che aveva lasciato l’incarico tenuto per oltre 4 anni, lo scorso 31 marzo, per candidarsi a sindaco. Fra Lagalla e Aricò sono passati solo poco più di due mesi di interim nelle mani di Musumeci

Chi è il nuovo assessore

Esponente di Diventerà Bellissima, il movimento politico proprio di Musumeci Aricò, di fatto, è uomo del Presidente a Palermo. Non è nuovo ad incarichi di governo essendo stato assessore anche in altri governi di centrodestra e in particolare nel 2012 ha ricoperto l’incarico di assessore regionale del Territorio e dell’ambiente del governo presieduto da Raffaele Lombardo. Un incarico ,però, durato meno di un anno e terminato nello stesso 2012

La reazione della portavoce di Diventerà bellissima Giusi Savarino

“Sono veramente felice che Alessandro Aricò, politico attento e capace, sia stato designato assessore alla formazione dal Presidente Musumeci. Con Alessandro in questi anni non solo abbiamo costruito insieme #DiventeràBellissima, ma abbiamo anche costruito un rapporto di amicizia vero e solido, per cui gioisco insieme a lui e alla sua famiglia per un meritato traguardo che sento anche mio” scrive in una nota diffusa anche a mezzo social la portavoce di Diventerà Bellissima Giusi Savarino