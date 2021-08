Secondo appuntamento della rassegna musicale

Sarà Arisa la protagonista con un concerto del secondo appuntamento della rassegna musicale promossa dal gruppo Zaharaziz e sponsorizzato da Karol strutture sanitarie.

Lo spettacolo, che sarà preceduto da una cena prevista per le 20.30, è curato da Pippo Balistreri, direttore di palco di Sanremo da 38 anni, e sarà presentato dalla giornalista Nadia La Malfa.

Nel corso della sua carriera Arisa si è contraddistinta per il suo raffinato timbro vocale e per la sua versatilità: oltre alla carriera nella musica ha anche lavorato nel mondo cinematografico, come attrice e doppiatrice, in ambito televisivo, come giudice di importanti talent show (X Factor e Amici) e come presenza fissa in programmi televisivi (Victor Victoria – Niente è come sembra).

Ha all’attivo sei album in studio, un Ep e due raccolte, vanta quattro certificazioni platino (con “Malamorenò”, “La notte”, “Meraviglioso amore mio”, “Controvento”) e due certificazioni oro (con “L’amore è un’altra cosa” e “Guardando il cielo”).

Ha partecipato sette volte al Festival di Sanremo, l’ultima quest’anno con il brano “Potevi fare di più” che si è classificato al 10°posto. Al festival ha ottenuto due vittorie: la prima nel 2009, nella categoria Nuove Proposte, con il brano “Sincerità”, e la seconda nel 2014 nella categoria Campioni con “Controvento”. Nel 2015, inoltre, Arisa è stata coconduttrice della 65° edizione del Festival.

Informazioni e prenotazioni

Tutte le informazioni relative alle prenotazioni dei ticket si trovano sul sito https://www.tickettando.it/film/19380 e su www.tonnaraflorio.it