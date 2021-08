Con lei anche il fondatore della storica band Carlo Marrale

Silvia Mezzanotte, per molti anni front woman dei Matia Bazar, e Carlo Marrale, fondatore del gruppo e autore dei più grandi successi che hanno caratterizzato la storia della band, si esibiranno il 3 agosto alla Tonnara Florio di Palermo. Il concerto è inserito nella rassegna promossa e organizzata dal gruppo Zaharaziz e da Karol strutture sanitarie ed è curata dal direttore artistico Pippo Balistreri, da oltre trent’anni direttore di palco di Sanremo.

Lo show fondato sulle più belle canzoni

Lo spettacolo sarà preceduto da una cena, che è prevista per le 20.30. Per info e prenotazioni contattare il sito https://tonnaraflorio.organizzatori.18tickets.it e i numeri 091 772 7931 – 342 1076311. Sulle loro voci, e le loro più belle canzoni, è stato realizzato lo show: una carrellata di successi senza tempo che accompagna il pubblico sulle note di Vacanze romane, Stasera che sera, Per un’ora d’amore, Solo tu, Mister Mandarino, C’è tutto un mondo intorno, Piccoli giganti, Dedicato a te, senza dimenticare Cavallo bianco, Ti sento, Brivido caldo e Messaggio d’amore, brano con il quale la Mezzanotte ha portato, per la seconda volta, i Matia Bazar sul podio di Sanremo.

Il curriculum “pesante”

I due artisti portano insieme sul palco l’esperienza di 11 festival di Sanremo, tra cui due vittorie, un terzo posto, due premi della critica, oltre a dischi d’oro e tournee’ internazionali. Uno spettacolo travolgente, che segue a una splendida cena e nella cornice di un giardino longue bar sovrastato dalla stupenda architettura dei “Quattro Pizzi”, dove i brani più belli e conosciuti si vestono di leggerezza e incanto con le inconfondibili voci di Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale.

Le ultime tappe della vocalist

Silvia Mezzanotte nel 2018 ha iniziato la collaborazione con il manager Stefano Baldrini che produce il “Summer Tour 2018”. Con lui ha iniziato un nuovo percorso artistico che l’ha vista protagonista in un duetto con la cantante americana Dionne Warwick. Nell’ottobre 2018 ha anche iniziato il tour teatrale “Le mie Regine” prodotto sempre da Stefano Baldrini. È stata anche protagonista nel 2016 della drammatizzazione teatrale “Perché glielo ho permesso?” di Riccardo Russo sul tema del femminicidio.