Indagano i carabinieri

Rapina all’ufficio postale in via Lussemburgo a Palermo. Tre uomini sono entrati in azione nella filiale Palermo 28.

Dopo aver minacciato gli impiegati, i tre rapinatori a volto coperto hanno superato il bancone e si sono fatti consegnare i contanti. Poi hanno raggiunto l’uscita e un’auto lasciata con il motore acceso e pronta per la fuga.

Solo allora i dipendenti delle Poste e il direttore hanno lanciato l’allarme al 112. Sul posto sono arrivate tre pattuglie dei carabinieri della stazione Resuttana Colli che hanno ascoltato il racconto dei testimoni e acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza. Ancora da quantificare il bottino.

Risale a gennaio 2017 una rapina messa a segno con le stesse modalità. In quell’occasione, però, i banditi indossavano dei passamontagna e avevano in pugno una pistola.

In circa un anno di indagini gli investigatori sono risaliti all’identità di un 25enne, incastrato da un’impronta digitale lasciata sul piatto della bilancia utilizzata per la spedizione dei pacchi.