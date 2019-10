Indaga la polizia

In quattro la scorsa notte hanno rapinato il centro scommesse Eurobet in via Mariano Stabile.

Armati di pistola, con il passamontagna e i guanti per non lasciare tracce e sono scappati poco dopo con un grosso bottino.

La banda di rapinatori ha fatto irruzione nell’agenzia alle 2.30, mentre c’erano ancora gli ultimi clienti.

I quattro si sono diretti verso la stanza riservata al personale, hanno puntato le armi contro i dipendenti e li hanno costretti ad aprire la porta.

Pochi minuti per svuotare le casse e riempire dei sacchi. Ancora da quantificare con precisione il bottino che però supera i 5 mila euro. Una volta che la banda si era allontanata sono state contate le forze dell’ordine e sono intervenuti sia i carabinieri che la polizia.

Gli investigatori hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei responsabili. Acquisite le immagini di videosorveglianza di cui è dotata l’agenzia che ha ripreso tutte le fasi dell’assalto.

Sembrerebbe che i rapinatori abbiano studiato un preciso piano, certi del fatto che colpendo a quell’ora avrebbero anticipato l’arrivo della guardia giurata che supervisiona le operazioni di chiusura delle casse dell’agenzia.