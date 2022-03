L’uomo è scappato con l’incasso di circa 300 euro

Rapina con taglierino in via Libertà nel negozio Tommy Hilfiger. Paura sabato scorso attorno all’orario di chiusura quando un uomo ha fatto irruzione nel negozio di abbigliamento che si trova tra via Mazzini e via Archimede, in pieno centro, a Palermo.

Minacciata una commessa

L’uomo si è diretto verso una delle casse minacciando una commessa e l’ha costretta a consegnare circa 300 euro. Il malvivente è poi scappato facendo perdere le proprie tracce, forse in sella ad uno scooter.

Indaga la polizia, acquisite le immagini di videosorveglianza

La polizia indaga sull’accaduto che ha acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza.

Dieci giorni fa rapina a piazza Croci

Non più tardi di una decina di giorni fa un altro negozio di abbigliamento è stato rapinato. In quell’occasione fu Giglio, la boutique di piazza Croci ad essere nel mirino dei malviventi. Secondo la ricostruzione un uomo, durante l’orario di apertura, è entrato con malcelata discrezione nei locali ed ha approfittato di un momento di distrazione dei dipendenti, ha puntato dritto verso una borsa in esposizione del valore di 1.800 euro, l’ha afferrata ed è scappato a piedi in direzione di Borgo Vecchio. Non è escluso che l’uomo abbia avuto un complice.