La polizia di Stato ha arrestato, due palermitani, di 14 anni e 22 anni, sorpresi in possesso di armi e munizioni. Il minorenne è stato sorpreso lo scorso 22 ottobre a Ballarò. Si trovava insieme a un gruppo di giovani nei pressi di una rivendita di alimenti e bevande.

Durante l’identificazione il ragazzino è apparso nervoso quando i poliziotti hanno perquisito uno scooter elettrico lì parcheggiato. Lo scooter era del minore e nel bauletto posteriore sono state trovate due pistole: una semiautomatica, marca “Bruni”, con cartuccia cal. 7.55 camerata ed un revolver della stessa marca con all’interno del tamburo tre cartucce esplose.

Il ragazzo si trova nel centro di prima accoglienza e comunità per minorenni “Malaspina”. In via Besta allo Zen il secondo arresto. Nel corso di un controllo ad un giovane di 22 è stato trovato un proiettile calibro 7,65 nel marsupio. In caso nascosta nella camera da letto una pistola con il caricatore. Il giovane si trova in carcere Lorusso di Pagliarelli in attesa della convalida.