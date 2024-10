Operazione dei carabinieri

I carabinieri della compagnia di Trapani hanno arrestato, sei persone, un 50enne, due 37enni, un 36enne e un 18enne di Trapani, nonché un 50enne calabrese, accusati di detenzione di sostanza stupefacenti e di armi clandestine.

Il blitz è scattato nei pressi di una attività commerciale del quartiere di Villa Rosina, dove uno degli arrestati in passato gestiva un negozia di ortofrutta. Uno dei presenti il più giovane, durante i controlli ha cercato di gettare tre buste in cellophane lanciandole poco lontano. Il gesto non è passato inosservato. I militari hanno recuperato i pacchi e trovato circa 1,5 kg di cocaina.

Nel corso delle perquisizioni sono state trovate al calabrese, altre 3 buste in cellophane contenenti la somma contante di euro 22.000. In casa degli arrestati sono state trovate due pistole cal. 7,65 con matricola abrasa, circa 150 cartucce dello stesso calibro, un bilancino di precisione in una cantina e altri due involucri di cellophane con 2 chili di cocaina.

A casa del 18enne, la somma di 100.000 euro in contanti e un bilancino di precisione. Lo stupefacente immesso nel mercato al dettaglio avrebbe fruttato oltre 1 milione di euro. Gli arrestati sono stati portati nel carcere di Trapani. Il gip per 5 ha disposto gli arresti in carcere per il 18 enne i domiciliari.