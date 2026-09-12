I carabinieri della compagnia di Monreale, supportati dalla sezione radiomobile, dalla stazione locale e dalla compagnia di intervento operativo di Palermo, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio. L’attività si è concentrata sulla prevenzione dei reati contro il patrimonio, sul porto abusivo di armi e sulla sicurezza stradale, portando al deferimento in stato di libertà di dodici persone, tra cui un minorenne, e alla segnalazione amministrativa di quattordici soggetti alla prefettura di Palermo.

Evasione dai domiciliari e reati contro il patrimonio

Nel corso delle verifiche, i militari hanno denunciato per evasione una donna di cinquant’anni, già nota alle forze dell’ordine e sottoposta alla detenzione domiciliare, sorpresa mentre rientrava nella propria abitazione in violazione delle prescrizioni giudiziarie.

Nello stesso contesto operativo, tre persone sono state denunciate per furto aggravato. Tra queste figura un uomo di quarantuno anni, incensurato, scoperto con un allaccio abusivo alla rete elettrica nella propria abitazione estiva. Altre due persone, di venticinque e vent’anni, sono state fermate subito dopo aver sottratto tubi metallici per ponteggi da un deposito di materiale edile.

Controlli su armi e oggetti atti ad offendere

L’attività di perquisizione ha riguardato anche il porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere. Una donna di quarantasei anni è stata denunciata dopo essere stata trovata in possesso di una mazza da baseball in legno e di un coltello da cucina nascosti a bordo del veicolo. Denunciati anche un minorenne di diciassette anni, trovato con un tirapugni, e un uomo di settanta anni, sorpreso in casa con una pistola ad aria compressa priva del tappo rosso prescritto.

Sicurezza stradale e contrasto agli stupefacenti

Sul fronte della circolazione stradale, un uomo di ventisette anni e una donna di venticinque sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza dopo essere risultati positivi ai controlli con un tasso alcolico superiore ai limiti di legge. Altre tre persone, rispettivamente di venticinque, trentasette e ventisei anni, sono state deferite per guida senza patente perché sorprese al volante senza il titolo abilitativo.

Complessivamente sono state identificate centodieci persone e controllati sessanta veicoli, con l’elevazione di quindici contravvenzioni al codice della strada. Le quattordici persone segnalate alla prefettura come assuntori di stupefacenti sono state trovate in possesso di modiche quantità di hashish, marijuana e cocaina, ora inviate al laboratorio analisi del comando provinciale per le verifiche tecniche.